Riccardo Scirè, compagno Carolina Benvenga/ Prima di lui l’ex marito Valerio Aniballi

Riccardo Scirè, chi è il compagno di Carolina Benvenga

Carolina Benvenga, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è legata al produttore musicale Riccardo Scirè. I due collaborano insieme da qualche anno: l’estate scorsa hanno realizzato la hit “La danza della spiaggia”. Ma Riccardo Scirè non è solo produttore ma anche autore per celebri nomi della musica italiana, come: Marco Mengoni, Elettra Lamborghini, Sangiovanni, Sissi, Riki e Wrongonyou. In una recente intervista a The Wom, Carolina Benvenga ha rivelato di voler costruire una sua famiglia: “Se non fosse che ogni tre per due mi imbarco in un progetto nuovo, probabilmente avrei già una miriade di figli. Rimando di anno in anno ma il tempo passa. Con il mio compagno, ci siamo detti che a un certo punto occorrerà fermarsi prima che arrivi quel momento in cui, guardandoci in faccia, ci renderemmo conto di aver rimandato troppo”.

Valerio Aniballi, ex marito di Carolina Benvenga

Prima della sua relazione con Riccardo Scirè, Carolina Benvenga è stata sposata con Valerio Aniballi. I due si sono sposati il 18 giugno 2016. Tra gli invitati c’era anche Lorenzo Branchetti, “Melo Cotogno”: “Siamo grandissimi amici. Ci siamo conosciuti a Yoyo e fin dalla prima puntata c’è stato un feeling pazzesco”, ha detto la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni. Branchetti aveva pubblicato sui social un selfie insieme agli sposi nel giorno del matrimonio. In una delle pochissime volte in cui si è sbilanciata sulla sua vita privata, la Benvenga ha dichiarato che il giorno del matrimonio è stato il migliore della sua vita. Il matrimonio con Valerio Aniballi è naufragato, ma la conduttrice non ha mai voluto rilasciare interviste a riguardo.

