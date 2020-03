Ricchi di fantasia/ Video, su Rai 1 il film con Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto

Ricchi di fantasia è il film comico che Rai 1 trasmetterà, in prima serata, mercoledì 11 marzo alle ore 21,25. La pellicola è stata diretta nel 2018 dal regista Francesco Micciché, figlio d’arte del critico Lino Micciché, noto per aver curato la regia di tantissime fiction di successo targate Mediaset. Tra queste citiamo Un posto al sole, Benvenuti a tavolo – nord vs sud, I liceali e Medicina Generale. Ricchi di fantasia è il penultimo film che ha diretto, fino ad esso, nella sua carriera. Nel 2019 ha infatti curato la regia di Compromessi sposi. Nel cast di Ricchi di fantasia troviamo nomi di grande spessore del panorama cinematografico italiano come Sabrina Ferilli, Sergio Castellitto, Valeria Fabrizi ed Antonio Catania. Il film di Francesco Micciché ha reso possibile che, per la prima volta, Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto collaborassero assieme sul grande schermo.

Ricchi di fantasia, la trama del film

Ecco la trama di Ricchi di fantasia. Sergio e Sabrina (sì, i protagonisti hanno gli stessi nomi degli attori che li interpretano) si amano alla follia ma non possono davvero stare assieme, come una vera coppia, perché entrambi impegnati in altre relazioni. L’impossibilità di poter lasciare i rispettivi compagni ed amarsi liberamente risiede nelle difficoltà economiche con cui devono fare i conti entrambi. Sergio, infatti, ha un passato da geometra ma è costretto a lavorare come carpentiere e per giunta sottopagato. Sabrina, invece, che un tempo sognava di diventare una grande cantante di successo, è ora costretta a lavorare come cameriera nel locale gestito dal suo fidanzato. Ma il colpo di scena è dietro l’angolo e quando Sergio vince 3 milioni alla lotteria, trova finalmente il coraggio di lasciare la sua fidanzata e portare via con se Sabrina, per vivere finalmente a pieno la loro storia d’amore. Ciò che scopriranno poco dopo, però, è che Sergio non ha vinto nessuna lotteria perché si trattava, semplicemente, di uno scherzo organizzato, ai suoi danni, dai colleghi di lavoro. A questo punto, Sergio e Sabrina dovranno inventarsi qualcosa per arginare la situazione e non deludere le rispettive famiglie.

Video, il trailer di Ricchi di fantasia





