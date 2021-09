Ricciardi/ “Vaccino agli under 12 approvato a breve, terza dose dal prossimo autunno”

Accoglie in maniera positiva il green pass obbligatorio per i mezzi pubblici, il consigliere del ministro della salute, Walter Ricciardi: “L’obbligo del green pass è un buon primo passo”, ha detto ai microfoni di SkyTg24: “L’obiettivo strategico – ha proseguito – è quello di vaccinare la più grande maggioranza degli italiani entro l’anno, in questo momento siamo al 71%, dobbiamo superare quota 80 che è l’obiettivo finale per garantire un po’ di sicurezza al Paese, ma quello ulteriore sarebbe superare al 90%”. E per raggiungere questo obbiettivo serve “ampliare tutti gli strumenti persuasivi, dobbiamo venire incontro a tutti coloro che non hanno ancora la vaccinazione per esempio rafforzando la capacità dei medici di medicina generale di convincere i loro pazienti”.

E ancora sul green pass: “d’accordissimo a suggerire l’estensione del green pass a tutte le attività, trasporti e lavoro, perché in questo modo si garantirà non soltanto la sicurezza e la salute delle persone che lavorano o vanno a scuola, ma si garantisce anche lo svolgimento delle attività. L’economia – ha sottolineato – non può riprendere in maniera completa e garantire posti di lavoro e prosperità se non c’è la salute”. Sull’obbligo vaccinale Ricciardi sembrerebbe invece un po’ combattuto: “Si sta trasformando un problema sociale, ossia quello che ci ha portato alle chiusure, in un problema individuale. Lo Stato si dovrebbe porre il problema, anche per coloro che hanno paura di vaccinarsi, di incoraggiarli come sta facendo con il green pass. Oppure, ma questa è una scelta politica, introducendo l’obbligo”.

WALTER RICCIARDI: “TERZA DOSE INIZIANDO DAI FRAGILI, SULLA SCUOLA…”

Si parla quindi della terza dose che dovrebbe scattare fra un paio di mesi: “Si deve partire proprio dagli anziani, dalle persone che sono state vaccinate per prima, le più fragili, che nel momento in cui non le riproteggessimo si troverebbero vulnerabili di fronte a questa variante Delta. La terza dose – ha aggiunto – potrebbe essere in partenza in autunno per queste persone e poi pian piano vediamo perché c’è anche il problema degli operatori sanitari”.

A breve partirà anche il nuovo anno scolastico 2021-2022 e il ministero della salute e dell’istruzione “stanno facendo tutto il possibile per scongiurare la Dad – ha detto Ricciardi – tutti i provvedimenti vanno in questa direzione. Credo sia necessario intensificare l’attenzione nei confronti di queste misure che se vengono applicate porteranno a una riapertura delle scuole. Bisogna stare attenti ai trasporti pubblici. Bisogna fare uno sforzo per ampliarli e per far sì che i ragazzi che vanno a scuola con i mezzi pubblici siano ben protetti”. Infine sull’approvazione del vaccino agli under-12, Ricciardi si dice convinto che l’ok giungerà a cavallo fra la fine del 2021 e l’inizio del 2022: “Credo che questo avverrà entro fine anno, quindi tra fine anno e l’inizio dell’anno prossimo potrebbe arrivare anche l’autorizzazione per i bambini”.

