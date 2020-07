Rientro scuola a settembre “non ci sono condizioni”/ Cgil “Mancano spazi e personale”

Settembre si avvicina, ma il ritorno a scuola potrebbe essere un miraggio. A lanciare l’allarme è la Cgil, secondo cui ad «oggi le condizioni per cui le scuole riaprano in presenza non ci sono». Le ragioni sono due per il sindacato: il ritardo con cui è cominciato il confronto tra le parti e la scarsità di risorse. Due motivi per i quali «la situazione delle scuole è drammatica». Il pessimismo c’entra poco per Francesco Sinopoli, segretario Flc Cgil scuola: «Inutile continuare a raccontare che le cose vanno bene, bisognerebbe essere onesti». La situazione è tutt’altro che tranquilla. «I dirigenti scolastici cono a caccia di spazi; serve un organico straordinario che al momento non c’è». All’orizzonte c’è lo spauracchio della didattica a distanza che però non ha funzionato durante il lockdown. «La preoccupazione che sta nascendo è che siccome il tempo scuola si ridurrà si tornerà alla didattica a distanza», ha infatti aggiunto Sinopoli, come riportato da Il Messaggero.

SCUOLA, ALLARME SINDACATI “NON CI SONO CONDIZIONI PER RIENTRO”

Ormai presidi, assistenti amministrativi e bidelli trascorrono le giornate provando a sistemare le classi, mappando le aule e tutti gli spazi recuperabili, misurando i banchi e gli arredi (e spostandoli) per rispettare le regole sul distanziamento. Ma per almeno il 15% degli studenti italiani non c’è spazio. «Noi sindacati vogliamo che si ritorni a scuola, non vogliamo soluzioni diverse. Abbiamo bisogno di un decreto legge sulla scuola. Il governo deve dire con chiarezza che bisogna riaprire la scuola in presenza», ha aggiunto Francesco Sinopoli nel corso della conferenza stampa “La scuola si fa a scuola” promossa da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda della scuola. La ministra Azzolina si è impegnata a chiedere al Mef 80mila nuovi docenti, ma mancano i candidati, soprattutto al Nord. Né l’annuncio del super appalto da 3 milioni per nuovi banchi monoposto, che è stato affidato al commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, rassicura i sindacati. «Mentre la casa brucia la ministra si preoccupa di chiamare l’arredatore. Siamo in emergenza. Mi sembra non ci sia questa consapevolezza. Servono più spazi, una riduzione di alunni per classe e più docenti», l’analisi amara di Pino Turi, segretario di Uil Scuola.



© RIPRODUZIONE RISERVATA