RIFORMA PENSIONI 2022 E LAVORO/ A Milano patto con Orlando per i più fragili

Nel tema di riforma delle pensioni 2022 e mercato del lavoro si inserisce anche la voce dell’assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro del comune di Milano, Alessia Cappello, che il 29 aprile 2022 siederà al tavolo con il ministro Andrea Orlando per firmare un patto scritto volto all’inclusione per i più fragili che presenta anche attraverso un video sui social.

Riforma pensioni 2022/ Inapp: “Italia spende troppo in previdenza, lavoro trascurato”

Il Ministero del lavoro Andrea Orlando è in attesa di approdare al tavolo delle trattative del 7 aprile 2022 in cui verranno discussi punti della riforma pensioni 2022 già ampiamente dibattuti nei giorni precedenti ossia, il superamento di quota 100, l’ipotetica introduzione di quota 102, la maturazione dei contributi con 41 anni e la pensione raggiunta a 62 anni di età.

Tutte misure che fanno felici i sindacati, ma che andrebbero strutturate includendo, come proposto dallo stesso ministro Andrea Orlando, anche, misura che consente alle donne di andare in pensione all’età di 58 anni, mentre per le libere professioniste è possibile un pensionamento a 59 anni non senza qualche rinuncia: infatti l’assegno pensionistico in questo caso nel caso, verrebbe drasticamente ridotto e, in alcuni casi, anche del 30%. Per ovviare a questo problema esistono alcune strategie una fra tutti quella di utilizzare il riscatto agevolato della laurea. Per il Ministro Orlando si deve pensare invece ad una strategia per rendere strutturabile questa importante misura di welfare, volta a riconoscere alle donne il loro importante e faticoso ruolo nella società dove, molto spesso, “compiono un doppio lavoro” dividendosi tra vita pubblica e privata.