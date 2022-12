RIFORMA PENSIONI 2022/ Le correzioni alla manovra suggerite da Damiano

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Cesare Damiano suggerisce quattro interventi di correzione sulla Legge di bilancio 2023: “1) Il taglio della indicizzazione delle pensioni deve riguardare gli assegni previdenziali al di sopra delle 8 volte il minimo, circa 4.000 euro lordi mensili. Se si mantiene la soglia proposta dal Governo (circa 2.000 euro lordi, vale a dire 1.600 euro netti), si colpisce il ceto medio del lavoro formato da operai e impiegati, non certo le pensioni d’oro. 2) ‘Quota 41’ (sarebbe meglio dire ‘Finestra’), deve includere anche i lavoratori veramente ‘precoci’, cioè coloro che hanno cominciato a lavorare a partire dall’età di 15 anni e che sono, paradossalmente, esclusi da questo provvedimento. Intanto, occorre includere la seconda lista dei lavori gravosi, approvata nell’ultima legge di Bilancio, in quella dei precoci per consentire loro l’accesso alla pensione con i 41 di contributi a prescindere dall’età”.

DOPO LA MANOVRA/ "Italia senza rete della Bce e sotto sorveglianza di mercati e Ue"

I SUGGERIMENTI SULLA MANOVRA

Per l’ex ministro del Lavoro, inoltre, bisogna: “3) Ripristinare la precedente normativa di Opzione Donna. 4) Con i risparmi che derivano dal taglio dell’indicizzazione sopra le 8 volte il minimo, rivalutare la quattordicesima attraverso l’innalzamento del tetto dagli attuali 1.000 ai 1.500 euro lordi mensili. Aumentare l’importo dell’assegno previdenziale erogato mantenendo le tre fasce legate al numero di contributi versati. Si evita così di erogare gli stessi assegni di pensione a prescindere dai contributi versati: una scelta che spinge i lavoratori verso il lavoro nero”. Suggerimenti che potrebbero anche trasformarsi in emendamenti alla manovra. Vedremo se accadrà per tutti o solo per alcuni di essi.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Serracchiani: su Opzione donna non bastano rassicurazioni

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

MEDITERRANEO/ Da Mattei a La Pira, un modello virtuoso per l'Europa made in Italy

© RIPRODUZIONE RISERVATA