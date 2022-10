RIFORMA PENSIONI 2022/ Opzione uomo, l’idea allo studio della Meloni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’IPOTESI DI OPZIONE UOMO

Secondo quanto riporta Repubblica, Giorgia Meloni per la riforma delle pensioni starebbe pensando a “Opzione uomo”, “ovvero la pensione anticipata a 58-59 anni con 35 di contributi e ricalcolo dell’assegno tutto contributivo, come già accade per Opzione Donna”. Tuttavia, “dovrà vedersela con Quota 41 spinta dalla Lega. E con il taglio implicito in Opzione: fino a un terzo dell’assegno, perché si esce prima e perché c’è il ricalcolo”. Ma non bisogna dimenticare la posizione dei sindacati, perché, come ricorda lo stesso quotidiano romano, “Meloni ha promesso ‘concertazione’ prima delle decisioni”. E Cgil, Cisl e Uil difficilmente si accontenterebbero di Opzione uomo, soprattutto per la penalizzazione che comporterebbe per i pensionati.

VISTO DAL COLLE/ FdI vs. FI, il "messaggio" di Mattarella alla Meloni

IL PESO DEL RICALCOLO DELL’ASSEGNO

“Alcune simulazioni fatte per Repubblica da smileconomy raccontano che Opzione Uomo taglia gli assegni dal 13 al 31%, nei tre esempi. ‘Pesa il ricalcolo contributivo degli anni retributivi pre-1996’, spiega l’economista Andrea Carbone. ‘Di più però gli anni anticipati: prima esci, meno prendi’. Cgil, Cisl e Uil lo sanno, perché le donne hanno subito tagli anche del 35%. Motivo per cui la misura non ha avuto molto successo”. Non resta che attendere una presa di posizione della Presidente di Fratelli d’Italia, che viene anche chiesta da Carlo Calenda. Il leader di Azione, nel corso dell’HuffPost Day, come riporta l’Huffington Post, ha infatti detto: “Alcuni elogiano il silenzio di Giorgia Meloni, io no. Cosa farà il prossimo governo sulle pensioni, sulla flat tax, sulla Fornero, sulla delega fiscale?”.

TOTOMINISTRI GOVERNO MELONI, I NOMI/ D’Amato per Energia, Crosetto-MISE: in quota FI…

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Video fake Lorenzo Fontana: “bimbi fuori Ue sono animali”/ Bufala resta online ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA