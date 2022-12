RIFORMA PENSIONI 2022/ Spi-Cgil contro blocco rivalutazioni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ALBANESE

Per Antonella Albanese, Segretaria generale rieletta dello Spi-Cgil della provincia di Alessandria, “il nuovo Governo italiano in questi primi mesi va in direzione contraria agli interessi dei lavoratori e dei pensionati. Si fa cassa sulla mancata rivalutazione delle pensioni di coloro che hanno lavorato oltre 40 anni pagando tasse e contributi. Abbiamo scioperato e scioperiamo per la dignità dei pensionati che hanno remore a chiedere aiuto alla Caritas dopo una vita di lavoro e fatiche”. La sindacalista, intervistata da alessandrianews.ilpiccolo.net, spiega di vedere “con grande preoccupazione il futuro dei giovani che devono fare i conti con un mondo del lavoro che li sfrutta. Senza lavoro non si avranno in futuro né servizi sociali né future pensioni”.

IL RUOLO DEI PENSIONATI

In questo senso, “i numeri di chi non studia o cerca impiego sono da emergenza sociale. Ragazze e ragazzi hanno paura di vivere. Per fortuna anche la Cgil ha i suoi ‘perennial’, compagni e compagne, collaboratori e volontari che operano sul territorio nonostante le primavere alle spalle. Hanno ancora voglia di fare e di imparare. E soprattutto di fare e aiutare. I pensionati non sono una zavorra per la società o una casta privilegiata. Sono il collante fondamentale che tiene unite le generazioni”. “È importante sottolineare che siamo il sindacato dei pensionati, ma ci occupiamo dell’interesse di tutti”, aggiunge Albanese, che annuncia anche “una collaborazione con le altre strutture della Cgil: gli anziani incontreranno i lavoratori e le famiglie”.

