Riforma pensioni 2023/ L’importanza dell’adeguamento all’inflazione

LE PAROLE DI FALCOCCHIO

Come riporta atnews.it, Giuseppe Falcocchio, Presidente dell’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato Piemonte, commentando un’analisi effettuata dall’Ufficio Studi di Confartigianato evidenzia che “l’inflazione e i rincari generalizzati fanno vacillare una delle colonne più robuste del welfare familiare: i pensionati la cui situazione è diventata insostenibile”. In particolare, “sappiamo che tantissimi anziani pensionati del Piemonte sono costretti a vivere con un assegno mensile che non raggiunge nemmeno i mille euro significa condizione di povertà, anche secondo i parametri ufficiali. I conti sono oramai ingestibili e la loro situazione rischia di trasformarsi in una bomba sociale”. Per Falcocchio “è fondamentale che gli anziani non vedano eroso il proprio potere d’acquisto quindi l’adeguamento delle pensioni all’inflazione deve essere una priorità e su questo fronte non si possono più chiedere sacrifici ai pensionati, come successo troppo spesso negli anni passati”.

FISCO & FAMIGLIE/ Iva e cuneo, i tagli per fermare l'inverno demografico

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI DAMIANO

In un’intervista all’Unità, Cesare Damiano analizza la situazione del Partito democratico, ricordando anche le scelte compiute in passato, comprese quelle in materia di riforma delle pensioni. “In un certo senso abbiamo venduto l’anima e abbiamo identificato il nostro Programma fondamentale con l’obiettivo di governare a ogni costo”, evidenzia l’ex ministro del Lavoro, che aggiunge: “Siamo quelli che hanno votato la Legge Fornero e il Jobs Act. Se approvi misure che sono contro gli operai, come puoi pensare che poi ti votino? E non è più bastato affrontare ex post una tragedia come quella degli esodati attraverso le ‘salvaguardie” che, per fortuna, hanno restituito la pensione a 150mila lavoratori grazie all’azione tenace del Partito democratico”.

SCENARIO PIL/ Le scommesse fragili che reggono la crescita italiana

“Non è più bastato – aggiunge ancora Damiano – temperare, correggere, addolcire, nella battaglia parlamentare, la scelta del Jobs Act di rendere più liberi i licenziamenti, come pure abbiamo fatto come parlamentari del Pd della Commissione Lavoro, contrastando il nostro stesso Governo. Pagando personalmente con l’esclusione del Parlamento la conduzione di quella giusta battaglia, per mano di Renzi e del suo cerchio magico. Ci siamo persino dimenticati che la Consulta ha dichiarato incostituzionali alcuni articoli sia della Legge Fornero sui licenziamenti illeggittimi che dello stesso Jobs Act sull’indennizzo automatico delle tutele crescenti, ripristinando l’obbligo di reintegra nel luogo di lavoro. Qualcuno a sinistra ne parla?”.

RISCHIO RECESSIONE?/ Fortis: Europa spaccata in due, l'Italia può arrivare al +1,2%

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA