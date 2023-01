RIFORMA PENSIONI 2023/ Durigon: stiamo cercando risorse per Opzione donna

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Come riporta Repubblica, Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, evidenzia che il Governo vuole cambiare la norma su Opzione donna per riportarla alla versione pre-Legge di bilancio 2023, “ma stiamo cercando le risorse. E speriamo di trovare una soluzione entro l’8 febbraio. Non nel Milleproroghe, piuttosto nel decreto Lavoro che stiamo preparando”. Il quotidiano romano spiega che a questo punto appare probabile che la “vecchia” Opzione donna possa ripartire a metà anno. Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd, come riporta Adnkronos, critica la scelta fatta dall’Esecutivo su Opzione donna, sottolineando che ha commesso “un grave errore e noi ci batteremo per il ritorno ai requisiti di quella misura”.

LE PAROLE DI ORLANDO E FERRARI

Restando in casa Pd, Andrea Orlando critica invece la reintroduzione dei voucher e la volontà dell’Esecutivo di favorire i contratti a termine, spiegando che “porteranno ad un aumento della precarietà che già oggi è insostenibile a livello sociale e incompatibile anche dal punto di vista previdenziale: contratti brevi e con bassi salari contribuiscono a rendere insostenibile il sistema delle pensioni”. Christian Ferrari, Segretario confederale della Cgil, invece, afferma di aspettare dal Governo un segnale nell’incontro dell’8 febbraio “e poi chiediamo che il metodo dei tavoli sulla riforma delle pensioni sia non solo di ascolto, ma anche di trattativa vera su tempi, spazi, contenuti e risorse in vista del Def di aprile. Altrimenti anche nel 2024 avremo l’ennesima Quota e niente più”.

