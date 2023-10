Riforma pensioni 2023/ Poche anticipate liquidate da Inarcassa

I DATI DI INARCASSA

Come ricorda Norme & Tributi Plus Enti locali & edilizia, inserto del Sole 24 Ore, in base ai dati del report Inarcassa in cifre, “architetti e ingegneri sono andati in pensione l’anno scorso in media a 65,9 anni di età con una anzianità di 37 anni. E con un assegno medio annuo pari a 24.282 euro. Che però rappresentano, appunto, la media tra i 30.303 euro degli ingegneri e i 19. 617 euro annui degli architetti”. Dal report emerge anche che le pensioni di vecchiaia sono “18.853, contro poco meno di duemila pensioni di anzianità (accessibili un tempo anche con 58 anni di età ma ormai in esaurimento perché cancellate dalla riforma)”. Inoltre, “in tutto Inarcassa paga oltre 43mila pensioni (compreso quelle in cumulo, ai superstiti, ecc.) con un onere complessivo che l’anno scorso ha superato per la prima volta gli 800mila euro (+3,79 rispetto al 2021). In crescita però anche il gettito contributivo salito a 1,464 miliardi (+19,8% in un anno)”. Infine, “gli iscritti nel 2022 sono saliti a 175.627, con una crescita dell’1% rispetto all’anno precedente. Di questi il 28,8% sono donne”.

Si avvicina la messa a punto della Legge di bilancio e Mauro Marino, in un articolo pubblicato su pensionipertutti.it, ricorda che ci saranno poche risorse a disposizione per le misure di riforma delle pensioni. “Quindi dopo che dall’istituzione della Legge Fornero, che ha fatto risparmiare all’Erario oltre 100 miliardi, sarà nuovamente il capitolo pensioni quello più penalizzato e quello che ormai è diventato il bancomat dell’azienda Italia. Non ci sarà, pertanto, nonostante le promesse fatte in campagna elettorale, nessuna riforma strutturale, nessuno smantellamento della Legge Fornero, nessuna visione né idea ma soltanto la promessa, molto labile, di un intervento da attuare entro il termine della legislatura”, sottolinea l’esperto previdenziale.

Dunque, aggiunge Marino, ci saranno le proroghe di misure già in essere come Quota 103, “il rinnovo per un altro anno dell’Ape Sociale forse esteso ad altri lavori gravosi, una fantomatica staffetta generazionale di cui non si conoscono i termini e che interesserà, comunque, poche migliaia di persone ed infine si farà qualcosa su Opzione Donna”. “Onestamente ci si aspettava molto di più ma stiamo scontando una scellerata gestione dei fondi pubblici dei decenni scorsi, anche in materia previdenziale. La speranza è che fin dal prossimo anno ci possa essere un’inversione di tendenza, che l’economia abbia un sussulto e che si possa cominciare ad erodere l’enorme debito pubblico così da attuare una riforma previdenziale strutturale, organica, equa e con la certezza del diritto”.

