Riforma pensioni 2023/ Ipotesi collegato per sostituire Opzione donna

RIFORMA PENSIONI, ATTESA PER LA LEGGE DI BILANCIO

Oggi verrà approvata la Legge di bilancio e, secondo quanto riporta Ansa, “le misure sulle pensioni per il 2024 potrebbero viaggiare su un doppio binario, la manovra e un provvedimento collegato, probabilmente un ddl, anche se la valutazione sembra ancora in corso”. A quanto pare, “nella manovra potrebbe essere confermato l’impianto in vigore, a partire da Quota 103, mentre nel collegato potrebbero entrare interventi per giovani e donne. In particolare, a quanto si apprende, una delle ipotesi è che Opzione donna, che con gli attuali standard non ha riscosso grande successo perché troppo restrittiva, sia sostituita da Ape donna, ovvero da un’indennità di accompagnamento all’età pensionabile sul modello dell’Ape social”. Intanto, come riporta l’agenzia di stampa Nova, la ministra del Lavoro Marina Calderone ha dichiarato che in tema di pensioni è “mio impegno portare la riflessione sul cumulo delle varie gestioni contributive, un tema molto sentito da Confindustria”.

CARO PREZZI/ La pausa caffè costa agli italiani 720 milioni di euro in più rispetto al 2021

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DE BIASE

Il Segretario generale della Uil Pensionati Calabria, Francesco De Biase, ricorda la necessità di sostenere i pensionati e “per fare ciò, come sostenuto dal nostro Segretario generale Carmelo Barbagallo, è necessario agire affinché il taglio del cuneo fiscale riguardi anche le pensioni, che sono le più tassate d’Europa. Per restituire potere d’acquisto ai pensionati, è necessario inoltre adottare un meccanismo più equo di rivalutazione delle pensioni, soprattutto a fronte dell’inflazione galoppante”. Il sindacalista ritiene che “in un’ottica più generale, invece, occorre separare la spesa assistenziale da quella previdenziale, per dimostrare finalmente che la spesa previdenziale è sostenibile e perfettamente in linea con la media europea”.

POVERTÀ EDUCATIVA/ Ecco gli interventi urgenti per prevenirla e contrastarla

LE CAUSE PILOTA AVVIATE DALLA UIL PENSIONATI

De Biase evidenzia anche che “è necessario, ancora, agire contro il taglio della rivalutazione. Gli effetti di un nuovo taglio sulla rivalutazione sarebbero devastanti. Si tratta, come ha spiegato il nostro Segretario generale, di affamare la classe media, in particolare 4 milioni di pensionate e pensionati, già messi in ginocchio dal mancato adeguamento dell’anno scorso. La Uil Pensionati nazionale ha deciso, in raccordo con la Uil, di presentare alcune cause pilota, il tutto ovviamente a nostre spese. Il nostro obiettivo è ottenere la pronuncia della Corte costituzionale sulla illegittimità costituzionale dell’articolo della Legge di bilancio che ha tagliato la rivalutazione”. Infine, c’è l’impegno per le “pensioni di importo più basso, per le quali ad esempio chiediamo l’ampliamento della quattordicesima”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Ferrari (Cgil): Governo conferma Legge Fornero (ultime notizie 15 ottobre)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA