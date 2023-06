Riforma pensioni 2023/ L’attesa per la quattordicesima

LA QUATTORDICESIMA IN ARRIVO A LUGLIO

Come ricorda L’Avanti, a luglio verrà erogata la quattordicesima, riservata a quei pensionati con redditi fino “a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fino al 2016, e fino a due volte il trattamento minimo annuo del fondo lavoratori dipendenti dal 2017. L’importo varia a seconda degli anni di contribuzione e del reddito complessivo del pensionato. Si va da un minimo di 336 euro fino a un massimo di 655 euro”. Va anche evidenziato che “hanno diritto alla quattordicesima anche le vedove titolari di pensione di reversibilità, purché possano vantare determinate condizioni anagrafiche e di reddito e cioè: aver compiuto 64 anni entro il 31 luglio; dichiarare redditi non superiori a due volte il trattamento minimo Inps”. La quattordicesima viene pagata “assieme alla rata pensionistica di luglio per coloro che perfezionano tali requisiti entro il 31 luglio dell’anno di riferimento. Per chi invece comincia a godere del requisito anagrafico dal 1° agosto in poi, la corresponsione sarà effettuata sulla rata di dicembre dell’anno di cui si tratta”.

RIFORMA PENSIONI, I DATI DELLA COVIP

In un articolo pubblicato sul sito del Corriere della Sera viene ricordato che, in base ai dati della Relazione annuale della Covip, “alla fine del 2022, i fondi pensione in Italia sono 332: 33 fondi negoziali, 40 fondi aperti, 68 piani individuali pensionistici (PIP) e 191 fondi pensione preesistenti. Il numero delle forme pensionistiche operanti nel sistema è in costante riduzione. Oltre venti anni fa, nel 1999, le forme erano 739, oltre il doppio rispetto al numero attuale”. Andando a guardare, invece, ai rendimenti, negli ultimi tre anni quelli dei fondi pensione “sono lievemente negativi mentre il Tfr si è rivalutato in media del 4,3% annuo, un valore comunque inferiore all’inflazione (4,9%)”.

IL RAFFRONTO TRA FONDI E TFR

Una conferma che “nei periodi di crisi finanziaria” il Tfr ha “caratteristiche di protezione del risparmio superiori a quelle di dei fondi. L’effetto è particolarmente evidente sul breve termine, ma si proietta anche sulle scadenze più prolungate”. Se, però, “si considera un periodo ancora più lungo e si guarda agli ultimi 20 anni i fondi negoziali registrano un +2,9% netto annuo e i fondi aperti un +2,7% netto annuo in media mentre il Tfr registra una rivalutazione media annua del 2,5% a fronte di un’inflazione media annua dell’1,9%. Secondo gli analisti si tratta di un dato di rilievo perché è sul lungo e sul lunghissimo termine, quindi i 20 e i 30 anni, che si devono fare i confronti del rendimento delle diverse forme di accantonamento previdenziale“. Al momento, quindi, i fondi sono in leggero vantaggio rispetto al Tfr.

