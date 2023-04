RIFORMA PENSIONI 2023/ Due mesi di mobilitazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil

LA DECISIONE DI CGIL, CISL E UIL

Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di avviare una fase di mobilitazione unitaria nei mesi di aprile e maggio, “con la realizzazione di una generalizzata campagna di Assemblee nei luoghi di lavoro e nei territori e con l’organizzazione di tre manifestazioni interregionali di sabato (Nord, Centro, Sud), da svolgersi a Bologna (6 maggio), Milano (13 maggio) e Napoli (20 maggio)”. In una nota, le confederazioni spiegano che “la mobilitazione intende sostenere le richieste unitarie avanzate da Cgil, Cisl Uil e dalle Categorie nei confronti del Governo e del Sistema delle Imprese”. Tra gli obiettivi di queste richieste c’è, come noto, anche quello di arrivare a una riforma delle pensioni organica. Un tema su cui del resto era stato avviato un tavolo di confronto tra sindacati ed Esecutivo, che non ha però portato a risultati concreti oltre a essere stato di fatto “interrotto” visto che non sono stati programmati più incontri. Tra le richieste di Cgil, Cisl e Uil c’è anche quella di tornare alla versione di Opzione donna vigente lo scorso anno.

LA CONDANNA PER IL FONDO PENSIONI SICILIA

Come riporta Ansa, Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del sindacato Siad-Csa-Cisal evidenziano che “il Tribunale del Lavoro, ancora una volta, ha condannato il fondo pensioni Sicilia per i ritardi con cui eroga la buonuscita ai lavoratori della Regione: un’ingiustizia ai danni dei dipendenti che ha conseguenze nefaste anche per la Pubblica amministrazione che si ritrova a dover pagare interessi e spese legali”. I sindacalisti spiegano che “il giudice ha ribadito che il trattamento di fine rapporto o servizio va corrisposto entro un anno o due, a seconda dell’età anagrafica, dal collocamento a riposo e non, come sostenuto dal Fondo pensioni, dal compimento dei 67 anni di età, comportando peraltro anche un danno all’erario”. A questo punto, “il Siad-Csa-Cisal continuerà ad assistere i lavoratori e i pensionati della Regione per far sì che la buonuscita sia erogata nei tempi previsti e che siano riconosciuti gli interessi sui ritardati pagamenti o il rimborso delle somme pagate alle banche per fruire dell’anticipo del proprio Tfr/Tfs”.

RIFORMA PENSIONI, I DATI INPS

Secondo i dati del Coordinamento generale statistico attuariale dell’Inps riportati dal Sole 24 Ore, sulla base del “coefficiente standardizzato di pensionamento“, gli assegni relativi a prestazioni pensionistiche assistenziali “risultano concentrati in grande quantità in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, rispettivamente con 118, 112, 105 e 101 trattamenti ogni mille abitanti: circa il 70% in più della media nazionale (68,3 nel 2022 mentre nel 2004 era 47,4) e a una distanza abissale dalle Regioni con un tasso di assistenzialismo più basso: Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Veneto, che presentano un tasso standardizzato, rispettivamente, di 43, 45, 45 e 46 per 1.000 residenti.

LA CRESCITA DEGLI ASSEGNI ASSISTENZIALI

Il quotidiano di Confindustria aggiunge che, “a prescindere dalla distribuzione geografica, i dati dicono anche che l’andatura di questo tipo di pensioni sta tornando ad essere sostenuta dopo 2-3 anni di brusco rallentamento (nel 2020 erano scese al 40,7% del totale), ‘dovuto fondamentalmente – si legge nel dossier Inps – alla situazione pandemica che ha causato rallentamenti negli accertamenti medico-legali per il riconoscimento degli stati di invalidità, cecità e sordità civile’. Nel solo 2022 le nuove prestazioni pensionistiche assistenziali liquidate dall’Inps sono state 627.799: oltre 45mila in più delle 581mila erogate l’anno precedente”. “Sembra insomma ripartita la marcia di avvicinamento verso il picco raggiunto nel 2014 a quota 54,1%. L’età media dei beneficiari di pensioni e assegni sociali è di 75,6 anni mentre quella dei titolari di invalidità civile è di 63,2 anni”.

