Riforma pensioni 2023/ In crescita gli anticipi nel mondo della scuola

AUMENTANO I PENSIONAMENTI DEGLI INSEGNANTI

In un articolo su Repubblica viene ricordato che sono oltre 30mila le domande di pensionamento degli insegnanti presentate entro lo scorso mese di febbraio, termine ultimo per riuscire ad andare in quiescenza da settembre. Secondo Ivana Barbacci, Segretaria generale della Cisl scuola, “chi raggiunge finalmente i requisiti per la pensione non esita neanche un minuto a presentare domanda per cessare dal servizio. Il lavoro del docente è più che impegnativo e certamente usurante”. Elvira Serafini, Segretaria generale dello Snals-Confsal, spiega, invece, che “da anni registriamo un trend in crescita dei pensionamenti anticipati. Probabilmente pesano su questa tendenza non solo le incertezze sui futuri trattamenti pensionistici e sui prevedibili innalzamenti dei requisiti di età. Emerge chiaramente anche l’insofferenza per i compiti burocratici che aumentano e rendono l’esercizio della professione docente sempre più difficile e complessa”.

TRA DEBITO E INFLAZIONE/ I conti che non tornano dopo la stretta del Def

RIFORMA PENSIONI, L’ATTESA PER IL DECRETO LAVORO

Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, nel Decreto lavoro ci saranno misure di riforma delle pensioni, tra cui “l’allentamento dei requisiti per l’accesso a Opzione donna, introdotti dall’ultima Legge di bilancio”, l’aumento da due a tre delle finestre di pensionamento per i lavoratori precoci e un nuovo tasso di rendimento annuo sui contributi utilizzati per il ricongiungimento. Giuliano Cazzola, intanto, sull’Huffington Post spiega che “c’è un aspetto del tormentone delle pensioni che lascia basiti: tutti si sono accorti della crisi demografica schiacciata tra invecchiamento e denatalità; nessuno però si azzarda a mettere in relazione questo trend (che potrebbe presto diventare irrecuperabile e che comunque richiederebbe dei decenni per essere invertito) con i suoi effetti sul mercato del lavoro e sulle pensioni”.

AGRICOLTURA/ Il Governo apre alla sperimentazione in campo delle TEA

L’ANALISI DI COTTARELLI

Carlo Cottarelli, invece, intervistato da mowmag.com, evidenzia che “la riforma Fornero avrà avuto tanti difetti, sarà stata fatta rapidamente, c’è stato il problema degli esodati, ma metteva un freno più forte alla crescita delle pensioni. Da allora è stata attenuata molto e anche adesso la Lega vorrebbe attenuarla ulteriormente. Vedremo che cosa verrà fatto nella Legge di bilancio del prossimo anno prima di dare un giudizio definitivo”. Il Senatore del Pd sottolinea che “i soldi non piovono dal cielo, mica si può finanziare tutto in deficit e quindi bisogna rinunciare ad altre cose di fronte all’aumento della spesa per le pensioni. Ma questa tendenza non è una cattiveria dovuta alla Fornero o altro”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Sbarra: incalzeremo il Governo (ultime notizie)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA