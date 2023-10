Riforma pensioni 2023/ Anp-Cia chiede aumento definitivo delle minime

INCONTRO ANP-CIA CON FURFARO (PD)

L’Associazione nazionale pensionati di Cia ha incontrato a Montecitorio Marco Furfaro, responsabile welfare della segreteria del Pd. Il Presidente dell’Anp-Cia Alessandro Del Carlo ha evidenziato che “servono pensioni dignitose e, quindi, l’aumento definitivo delle minime. Oggi arrivano a 600 euro solo gli ultrasettantacinquenni e, comunque, sono sempre troppo pochi vista la batosta dell’inflazione e il caro vita. Così succede che gli ex agricoltori sono costretti a rimanere a lavoro nei campi fino a tarda età, senza tra l’altro poter agevolare il necessario ricambio generazionale in agricoltura”. Nell’incontro con Furfaro sono stati ricordati “i punti chiave della piattaforma Anp-Cia, come la previsione dell’Ape sociale anche per gli agricoltori, dandogli modo di usufruire dell’anticipo pensionistico senza penalizzazioni ed evitando rischi seri per la sicurezza e la salute, connessi al prolungarsi dell’attività lavorativa. Rinnovata la richiesta di riformare Opzione Donna in senso più favorevole per le lavoratrici e l’attenzione ai giovani perché servono, da subito, pensioni base per le future generazioni sulle quali ciascuno potrà aggiungere la contribuzione prodotta negli anni”.

Giuliano Cazzola non nasconde che ci sia “un mistero per quanto riguarda le misure che andranno a sostituire l’Ape sociale e Opzione donna”. Interpellato da Adnkronos, l’ex deputato spiega anche: “Non so se gli inventori ne siano consapevoli, ma le quote sono una trappola perché i due requisiti (quello anagrafico e quello contributivo) sono rigidi e devono concorrere entrambi. L’esperienza dal 2019 in poi ha reso evidente che è molto difficile maturare nello stesso tempo i due requisiti, per cui è successo che la grande maggioranza si è trovata ad averne uno, magari quello dell’età, ma non quello richiesto per l’ammontare dei contributi o viceversa. È ovvio però che quando si aspetta di maturare uno dei due requisiti rimanendo al lavoro, aumenta anche l’altro”.

Cazzola aggiunge poi che “fare dei 41 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica il perno di un sistema riformato sarebbe una misura troppo generosa per chi andrà in pensione dei prossimi anni, ma punitiva per i pensionati di domani che per il loro condizioni di ingresso e di permanenza nel mercato del lavoro non sarebbero mai in grado di maturare anzianità contributive importanti. Mentre, tenuto conto degli andamenti demografici, non avrebbero particolari problemi a lavorare più a lungo per ottenere una pensioni migliore”. Infine, ricorda che “il Governo giallo-verde ha bloccato fino a tutto il 2026 l’adeguamento automatico dei requisiti anagrafici e contributivi all’incremento dell’attesa di vita” per la pensione di anzianità, quindi bisognerà decidere cosa fare dopo.

