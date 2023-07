RIFORMA PENSIONI 2023/ La solidità dell’Enpam (ultime notizie, 17 luglio)

IL BILANCIO SOCIALE 2023 DELL’ENPAM

È stato presentato il Bilancio sociale 2023 dell’Enpam, dal quale emerge che l’ente previdenziale di medici e odontoiatri nel 2022 si è confermata la più grande cassa pensionistica privata d’Italia, con un patrimonio totale pari a oltre 25,3 miliardi. In crescita gli iscritti (371.038), come pure il numero di pensioni erogate (153.828). Il Presidente Aberto Oliveti spiega che “dobbiamo adattare il nostro ruolo al cambiamento, ma chiediamo anche alla politica e al mondo dell’economia di essere ascoltati. In questo senso, quindi, sta a noi raccontare in modo opportuno il nostro ruolo di Cassa di previdenza che dà attuazione a una mutualità intracategoriale nell’autonomia, anche attraverso questo Bilancio sociale”.

LE PAROLE DI JOE FORMAGGIO

Da evidenziare che, nonostante l’aumento dei pensionati, l’Enpam conferma la propria solidità e capacità di adempiere alla propria missione. Intanto, a proposito del calo demografico e dei suoi effetti, il Consigliere regionale veneto di Fratelli d’Italia, Joe Formaggio, spiega che “non dobbiamo pensare alla folle deriva ideologica della sinistra che la soluzione sia l’importazione degli immigrati, che ci pagheranno le pensioni, come dicono: niente di più falso, e i dati lo dimostrano”. Dal suo punto di vista, “come dice il Ministro alla famiglia e natalità Eugenia Rocella, bisogna mettere al centro la famiglia composta da mamma e papà, perché solo questo modello esiste, nient’altro, difendendo così la cultura della vita contro teorie gender e simili. Noi dobbiamo fare politiche per la vita”.

