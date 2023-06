RIFORMA PENSIONI 2023/ L’importanza dello sviluppo del Pil (ultime notizie, 20 giugno 2023)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DISTILLI

Si continua a discutere di previdenza complementare. Stefano Distilli, recentemente ospite del Forum in masseria ha ricordato che l’obiettivo della Cassa dei commercialisti di cui è Presidente è quello di usare le risorse per “creare rendimento per pagare le future pensioni, ma soprattutto a creare sviluppo, perché non c’è sviluppo e non c’è sostenibilità, nemmeno delle pensioni, se non ci sarà per il nostro Paese un’ottica di volano negli investimenti, nella crescita”. E, “in quest’ottica, al di là della nostra missione previdenziale di pagare le pensioni, stiamo anche investendo notevolmente”. “Abbiamo investito nel corso del 2022 oltre 21 milioni di euro, nel 2023 abbiamo messo a budget oltre 23 milioni di euro”, ha aggiunto in un colloquio con Il Giornale d’Italia.

RIFORMA PENSIONI 2023/ I gap "invisibili" che incidono sugli assegni

LE MOSSE PER PAGARE LE FUTURE PENSIONI

“Cerchiamo di investire sul welfare di categoria, perché noi come tutte le categorie, così come il sistema, dobbiamo cercare, uno, di sviluppare competenze, di sviluppare anche nuovi accessi alla nostra professione e risorse che siano in grado di superare i problemi endemici che soprattutto a sud sono più sentiti, quello della conciliazione famiglia-lavoro, quello di avere nuove prospettive di crescita professionale e quindi missione principali per i prossimi anni, investitori pazienti e prudenti per pagare le future pensioni, ma soprattutto anche investire sulla crescita nel nostro caso della nostra professione, dell’accesso, dello sviluppo di competenze”, ha detto ancora il Presidente della Cassa dei commercialisti.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Le richieste dell'Anp-Cia a Governo e Parlamento

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Riforma pensioni 2023/ Quale proposta è più probabile? (17 giugno 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA