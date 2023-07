RIFORMA PENSIONI 2023/ “L’ingorgo” creato dai lavoratori più anziani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI LO STUDIO DI PARADISI E BIANCHI

In un articolo pubblicato su ultimavoce.it vengono esposti alcuni dati contenuti nello studio “Paesi per vecchi, analisi del divario salariale per età” realizzato da Matteo Paradisi (Einaudi Institute for Economics and Finance) e Nicola Bianchi (Northwestern Kellogg School of Management) allegato al XXI Rapporto Inps. Si scopre così, che in Italia “i lavoratori più anziani creano ‘ingorgo’ bloccando le possibilità degli under 35, rilegati a posizioni di base per un periodo molto lungo. L’invecchiamento della popolazione insieme alla riforma delle pensioni sono complici della situazione, in quanto creano un mondo lavorativo da cui non si esce prima dei 66-67 anni”. E “se invecchia la popolazione invecchiano anche i lavoratori”.

LE CHANCE RIDOTTE DEGLI UNDER 35

Infatti, “l’età media degli occupati si è alzata dai 35,8 anni del 1985 ai 42,7 del 2019. Una tendenza che ha del tragico se si considera che in Italia ogni 100 pensioni Inps ci sono 111 lavoratori attivi, 103 se si escludono i professionisti che versano i loro contributi alle Casse private. La bassa natalità, la crescita della speranza di vita e l’età pensionabile più alta d’Europa sono i principali motivi di questa tendenza. Elementi che, secondo lo studio, hanno spinto i lavoratori più anziani a restare a lungo negli uffici, occupando i posti più prestigiosi e guadagnando di più. Dal 1985 ad oggi la possibilità che gli under 35 si trovino nel range della distribuzione dei salari più alti è diminuita del 34%, mentre la stessa probabilità è aumentata del 16% per gli over 50”. Un quadro non certo confortante per i giovani.

