Riforma pensioni 2023/ Nevi (Forza Italia): dobbiamo insistere sulle minime a 1.000 euro

LE PAROLE DI NEVI

Ospite di Mattino 5, come riporta Agenparl, Raffaele Nevi ha ricordato che “Forza Italia si è caratterizzata da sempre per la difesa delle categorie più deboli. Sull’innalzamento delle pensioni minime, in questo caso a 1000 euro, un obiettivo storico del Presidente Berlusconi, dobbiamo insistere. Ne vale della qualità della vita e della dignità di tante persone. Sostenere queste persone significa sostenere il Paese. Ed anche per questo Forza Italia deve continuare ad essere un punto di riferimento per il Paese e per la coalizione di Centrodestra e spingere su questi temi. Dobbiamo proseguire sui nostri argomenti identitari: sul lavoro, sull’abbassamento del cuneo fiscale, che già abbiamo in parte realizzato, contro l’inflazione galoppante, sulle riforme costituzionali e sulla giustizia. Ieri è stato approvato in Cdm il provvedimento sulla giustizia, fortemente voluto dal Presidente Berlusconi e del quale aveva lungamente parlato con il Ministro Nordio. Abbiamo il compito di mantenere alti e vivi i valori che ci ha insegnato, le sue idee, i suoi obiettivi, la sua visione, anche a livello internazionale”.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MARINO

Si avvicina l’appuntamento del 26 giugno, data in cui è fissato un incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni e Mauro Marino spiega che “se l’Esecutivo ha la volontà di approvare qualche provvedimento in tema di pensioni ha alcuni mesi di tempo per realizzare quello che era il programma su cui poi è stato eletto”. In un articolo su pensionipertutti.it, l’esperto previdenziale evidenzia che “cantierare la riforma previdenziale già quest’anno per essere pienamente operativa dall’anno 2024 è pertanto possibile se solo si volesse, è una questione politica e se l’Esecutivo vuole spostare in avanti nel tempo la riforma strutturale è perché non la ritiene un argomento impellente e determinante preferendo piuttosto concentrarsi sulla riforma fiscale o su quella della giustizia”.

L’INSUFFICIENZA DI UN RINNOVO DI QUOTA 103

Marino aggiunge che, considerando questo quadro “non è sufficiente, come fa filtrare ad arte l’Esecutivo il rinnovo di un altro anno della ‘Quota 103’ che è stata molto deludente, né un parziale ripristino di Opzione Donna completamente stravolta nello spirito iniziale della legge e confinata solo a donne svantaggiate, né un rinnovo dell’Ape Sociale. È necessario perlomeno che in questi mesi del 2023 si discuta e si approvi una flessibilità in uscita, una riduzione consistente del costo del riscatto della laurea, l’istituzione di una pensione di garanzia per giovani e donne e un’implementazione significativa della previdenza complementare. Già dalla riunione del giorno 26 capiremo, finalmente, che strada che il Governo vorrà intraprendere”.

