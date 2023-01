RIFORMA PENSIONI 2023/ Rizzetto: ci sarà decreto omnibus in primavera

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI RIZZETTO

Come riporta Agenpress, ospite di “Italia città aperta”, trasmissione di Cusano Italia Tv, Walter Rizzetto ha spiegato che “in primavera il governo farà uscire un decreto omnibus su lavoro, pensioni e reddito di cittadinanza”. Per quanto riguarda la Legge di bilancio, il Presidente della commissione Lavoro della Camera spiega che le pensioni sono state “portate a 600 euro sopra i 75 anni. Oltre a questo, siamo riusciti comunque a indicizzare soprattutto le pensioni più basse. Bisogna ricordare che la manovra di stabilità prevede interventi da 35 miliardi, di cui circa la metà dedicati alla questione energetica. Sarebbero servita due leggi di stabilità di questa portata per indicizzare tutte le pensioni, ma ci siamo riusciti comunque con quelle più basse”.

IL COMMENTO DI DANIELA TORTO

L’esponente di Fratelli d’Italia aggiunge che nel 2023 “ci sarà Quota 103 e Opzione donna, che darà la possibilità alle donne di andare in pensione con 35 anni di contributi. Tuttavia, il testo andrà migliorato perché presenta ancora paletti abbastanza rigidi. Stiamo lavorando se col decreto Milleproroghe sarà possibile ripristinarla come era stata concepita, ma ci siamo dovuti scontrare con il tema delle risorse scarse con cui abbiamo fatto questa Legge di bilancio”. Daniela Torto, capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera, come riporta wallnews24.it, spiega però che “alla fine Giorgia Meloni ha dovuto ammettere quello che ripetiamo da settimane: questo Governo ha deciso di fare cassa sui pensionati”. Il riferimento è al blocco parziale delle rivalutazioni di pensioni che colpisce già quelle di importo intorno a 1.700-1.800 euro al mese.

