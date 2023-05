Riforma pensioni 2023/ Sbarra: riaprire confronto ora, non a settembre

LE PAROLE DI SBARRA E BOMBARDIERI

Dal palco della manifestazione unitaria che si è svolta sabato a Bologna, Luigi Sbarra, Segretario generale della Cisl, ha chiesto che “si apra subito il tavolo sulla riforma delle pensioni, domani non a settembre, per un sistema previdenziale ispirato ad una equità, flessibilità e sostenibilità delle regole”. “La nostra proposta è sul tavolo, riparta subito il confronto per una pensione di garanzia per giovani e donne, per incentivare la previdenza complementare, per rendere strutturale l’ape sociale e per negoziare una flessibilità in uscita dal mercato del lavoro e per allargare l’area della 14esima oltre che per assicurare la piena indicizzazione”, ha aggiunto il sindacalista. Come riporta Adnkronos, il Segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri ha invece evidenziato la necessità di “ripristinare opzione donna, da un lato, e rinnovare i contratti e detassare gli aumenti contrattuali, dall’altro: ci sono troppi contratti a tempo determinato, troppa precarietà che grava sui giovani”.

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE SINDACALI

Come spiega L’Informatore Vigevanese, “nell’ambito di una stagione di iniziative di mobilitazione unitaria Cgil Pavia, Cisl Pavia-Lodi e Uil Pavia hanno convocato un Attivo Provinciale dei delegati, previsto per martedì 9 maggio a Pavia”. Al centro del dibattito ci saranno “le richieste avanzate nei confronti del Governo e del Sistema delle Imprese”. Tra queste richieste c’è anche quella relativa alla riforma delle pensioni. Secondo i sindacati, infatti, “non è più rinviabile una riforma strutturale del sistema previdenziale, partendo dalla distinzione tra i concetti di previdenza e assistenza, affinché si possa giungere ad una corretta rappresentazione della spesa pensionistica italiana, rispetto alla media internazionale”.

LA PIATTAFORMA SULLE PENSIONI

I sindacati ricordano anche che “la piattaforma sulle pensioni chiede di estendere la flessibilità in uscita senza penalizzazioni per chi ha contributi prima del 1996, a partire dai 62 anni di età anagrafica o con 41 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età, la valorizzazione sul piano previdenziale del lavoro delle donne, del lavoro di cura e delle categorie fragili, oltre ad affermare il principio per cui ‘i lavori non sono tutti uguali’”. Cgil, Cisl e Uil ritengono che “per i lavoratori giovani e per i percorsi lavorativi poveri e discontinui è necessario introdurre una pensione contributiva di garanzia”. Infine, “va sostenuta, con risorse adeguate, la legge sulla non autosufficienza, anche attraverso un fondo nazionale pubblico di natura universale”.

