RIFORMA PENSIONI 2023/ Tridico ricorda il problema da affrontare (ultime notizie 31 luglio)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TRIDICO

Come riporta calabriadirettanews.com, Pasquale Tridico ha presentato a Diamante, in provincia di Cosenza, il libro scritto insieme a Enrico Marro dal titolo “Il lavoro di oggi la pensione di domani – Perché il futuro del Paese passa dall’Inps”. All’evento ha partecipato anche l’ex Premier Giuseppe Conte. L’ex Presidente dell’Inps ha detto che “la riforma del sistema pensionistico dovrà affrontare il problema strutturale rappresentato dalla differenziazione delle età di pensionamento, in base al lavoro che si svolge perché, come confermato dai dati, i poveri muoiono prima dei ricchi! Ogni intervento sulle pensioni deve essere pensato nei suoi effetti di lungo tempo, pena i danni del passato sui conti pubblici e le sperequazioni tra le categorie”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ I dati che giocano contro le Quote (ultime notizie 30 luglio)

I DATI DELLA COVIP

Intanto, come riporta Il Sole 24 Ore, dagli ultimi dati della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, relativi ai primi sei mesi dell’anno, emerge che “continua la corsa al recupero dei fondi pensione. Dopo la caduta del 2022, favorita dalle ripetute fibrillazioni dei mercati finanziari, nei primi sei mesi del 2023 i rendimenti di tutte le forme di previdenza complementare presentano un risultato positivo: in media +3,2% rispetto alla fine dello scorso anno i fondi chiusi, +4,6% quelli “aperti” e +4,8% i Piani individuali pensionistici (Pip) ‘nuovi’”. Dai dati emerge anche “la continua crescita degli iscritti, saliti a 9,430 milioni (+2%) e anche quella delle risorse destinate alle prestazioni, che hanno raggiunto i 214 miliardi: 9 in più dei 205 miliardi registrati alla fine dello scorso anno”.

Riforma pensioni 2023/ Quale sarà l'età anagrafica piùquotata nella nuova legge strutturale? (30 luglio)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Pensioni per invalidi civili/ Nuove istruzioni INPS e meno beneficiari (29 luglio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA