Riforma pensioni 2023/ L’attesa per il messaggio Inps sull’aumento degli assegni

Avvenire ricorda che “l’Inps ha programmato un aumento extra da liquidare a molti pensionati al minimo” sulla base delle disposizioni della Legge di bilancio 2023 e che l’Istituto nazionale di previdenza sociale “avvertirà con un prossimo messaggio il concreto pagamento del bonus in banca o alla posta, si presume sulla rata di maggio, con l’aggiunta degli arretrati dallo scorso gennaio o dalla decorrenza della pensione se successiva”. Come ricorda finanza.com, l’Inps ha anche comunicato che “fino ad un importo pari a 1.007 euro al mese le pensioni non possono essere pignorate. Nel 2023 è stato rivisto il limite di pignorabilità degli assegni previdenziali collegati direttamente all’assegno sociale”. Questo nuovo limite “risulta essere efficace dallo scorso 22 settembre 2023, da quando il minimo vitale è passato da una volta e mezzo a due volte l’assegno sociale, che corrisponde appunto a 503,27 euro dallo scorso mese di gennaio 2023”.

Dopo l’udienza con il Papa, Pasquale Tridico è intervenuto a Radio Vaticana – Vatican News, spiegando che il sistema pensionistico italiano “è a ripartizione ed è stato fondato all’indomani della Seconda Guerra mondiale secondo un principio universalistico per cui i lavoratori di oggi pagano le pensioni dei pensionati di oggi e anche di domani. Se non c’è questo patto sociale i due contenitori, ovvero i lavoratori attivi e i pensionati, non si reggono. Da cosa sono determinati i lavoratori attivi in un Paese? Dalle nascite, dalla crescita demografica e dal tasso di occupazione. E il Papa ha voluto sottolineare che servono più nascite. Ha fatto l’esempio straordinario che non possono essere i cagnolini a pagare oggi le pensioni del futuro, ma sono i figli che nascono e poi diventano lavoratori, come è importante avere salari buoni perché domani pagheranno pensioni buone”.

I MESSAGGI DEL PAPA

Secondo il Presidente dell’Inps, questi messaggi del Santo Padre “sono collegati non solo dal punto di vista morale e sociale, ma anche dal punto di vista economico, perché sappiamo che un basso tasso di occupazione restituisce un sistema pensionistico fragile. Così come le retribuzioni a nero è un altro elemento su cui il Pontefice si è soffermato. Non pagare le contribuzioni, l’evasione fiscale e contributiva da parte delle aziende, vuol dire sostanzialmente non riuscire a fare emergere contribuzione per 3,2 milioni di lavoratori che non avranno la pensione nel futuro e quindi saranno anziani poveri”. Tridico ha aggiunto che Francesco ha “dato indicazioni specifiche per le dipendenze tra generazioni sul modello della ripartizione, sono cose che confermano una profondità e competenza straordinarie”.

