Riforma pensioni 2024/ Aumenti per i prossimi mesi: tra scadenze e condizioni (ultime notizie 29 maggio)

Il Governo ha lavorato, in tema di riforma, duramente sull’aumento delle pensioni previste per i mesi di giugno, luglio e agosto 2024: i pensionati potranno godere di un importo più elevato sul proprio cedolino pensionistico visibili sul sito ufficiale dell’INPS.

Secondo l’articolo 5 del decreto legge del 2 luglio 2007, numero 81, è prevista una somma aggiuntiva erogata dall’INPS entro i limiti previsti dalla Legge: in generale viene corrisposta ai pensionati che hanno compiuto 64 anni di età e che godono di un reddito entro il doppio del trattamento minimo vitale (come previsto dalla Legge).

Riforma, pensioni sempre più ricche nel 2024: cosa aspettarsi

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto due date di scadenza differenti per la presentazione della dichiarazione, tra cui, il modello 730/2024 entro il 30 settembre mentre il modello dei redditi entro e non oltre il 15 ottobre 2024.

Novità di luglio e agosto 2024 sulle pensioni…

Nel mese di luglio l’INPS riconoscerà ai pensionati la quattordicesima purché soddisfino determinate condizioni: aver compiuto almeno 64 anni e godere di un reddito totale fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti.

Per il mese di agosto è previsto un ulteriore aumento grazie al risarcimento IRPEF (soltanto a chi spetta): per scoprire se si ha diritto al rimborso è sufficiente presentare la dichiarazione dei redditi del modello 730 entro e non oltre il 31 o entro il 20 giugno 2024 (potendo chiedere il ravvedimento entro il 30 settembre 2024).

Infine anche a settembre e ottobre sarà possibile usufruire di un potenziale aumento sulle pensioni, purché i pensionati presentino la dichiarazione rispettivamente: tra il 21 giugno e il 15 luglio e tra il 16 luglio e il 31 agosto 2024











