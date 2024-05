RIFORMA PENSIONI 2024/ Il Governo stretto tra Fmi e sindacati (ultime notizie 22 maggio)

RIFORMA PENSIONI, L’INDICAZIONE DEL FMI

Il Fondo monetario internazionale torna a chiedere all’Italia di alzare l’età pensionabile e di mettere fine alle forme di pensionamento anticipato. E se quest’ultima indicazione venisse attuata nella prossima Legge di bilancio, secondo la Cgil ci sarebbero ben 63.000 pensionamenti in meno. Non mancano, quindi, pressioni sull’Esecutivo, sia in una direzione che nell’altra. E prendere decisioni in tema di riforma delle pensioni non sarà affatto semplice. Forse, come suggerisce il detto latino, in medio stat virtus, e la soluzione migliore potrebbe essere quella di ridurre, senza cancellare completamente le misure di pensionamento anticipato rispetto a quelle in vigore quest’anno, in modo da dare comunque un segnale di accoglimento dei “consigli” del Fmi.

FMI E GUFI/ I "consigli" che riportano l'Italia al 2011

LA SCELTA OBBLIGATA DEL GOVERNO

Oltretutto non bisogna dimenticare che la situazione attuale dei conti pubblici non sembra consentire una proroga tout court delle misure di flessibilità pensionistica in vigore. Se il Governo non è di fronte una scelta obbligata poco ci manca. In ogni caso ridurre a zero le possibilità di anticipo rispetto ai requisiti pensionistici vigenti sarebbe sconsigliabile anche perché diversamente i sindacati difficilmente resterebbero inermi di fronte a tale scelta. Resta, quindi, da capire se alla fine avrà ragione l’ex ministra del Lavoro Elsa Fornero, secondo cui la riforma delle pensioni del 2011 che porta il suo nome non si può cancellare senza che vi siano conseguenze importanti per i conti pubblici e per le giovani generazioni.

Fmi: “Italia fermi Superbonus e taglio cuneo, alzare età pensioni“/ Il ‘diktat’ che non guarda alla crescita

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA