Riforma pensioni 2024/ La Flc-Cgil chiede un sistema equo, flessibile e sostenibile

Come riporta nursetimes.org, Cosimo Cicia, Presidente dell’Opi di Salerno e vicepresidente nazionale della Fnopi, non nasconde qualche preoccupazione per gli infermieri che arriva “dalle nuove norme sulle pensioni, rispetto alle quali sono state programmate giornate di sciopero da medici e infermieri. Con i correttivi del Governo il taglio è rimodulato, escludendo le pensioni di vecchiaia e chi viene collocato a riposo d’ufficio per limiti di età a 65 anni. Quindi i dipendenti pubblici interessati continueranno ad avere l’assegno previdenziale calcolato con le precedenti aliquote”. Intanto sabato 13 e lunedì 15 a Rovigo fa tappa il camper della Flc-Cgil. La Federazione lavoratori della conoscenza protesta contro le ultime mosse di riforma delle pensioni e continua a chiedere “un sistema pensionistico equo, flessibile, sostenibile”, dato che “sulle pensioni si prevede un aumento dell’età pensionabile e una rivisitazione del calcolo con penalizzazioni anche pesanti”.

RIFORMA PENSIONI, I DATI DI ITINERARI PREVIDENZIALI

Secondo il Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, il sistema pensionistico può considerarsi in una situazione di equilibrio se i contributi versati riescono a coprire almeno il 75% delle prestazioni erogate. E se a livello nazionale nel 2021 (ultimo anno di rilevazione al momento disponibile) il tasso di copertura risulta pari all’80,45%, a livello regionale, come emerge anche dal Settimo Rapporto “La Regionalizzazione del Bilancio Previdenziale italiano”, le cose vanno meno bene e, come spiega Mara Guarino in un articolo pubblicato sul sito di Itinerari Previdenziali, persistono gravi squilibri a livello territoriale. In particolare, tutte le regioni del Sud segnano livelli piuttosto bassi: la media è del 62,25%.

LE REGIONI IN SQUILIBRIO

Fa segnare, invece “un 81,53% il Centro, mentre il Nord tocca quota 88,96%, con buone performance soprattutto per Trentino (unica Regione pienamente autosufficiente con il 103,1%), Lombardia (99,66%), Veneto (95,51%) Lazio (90%) ed Emilia-Romagna (87,39%). Interessante, tuttavia, rimarcare come Piemonte e Liguria siano le uniche due regioni settentrionali posizionate, rispettivamente con il 72,92% e il 64,83%, al di sotto della soglia del 75%”. Per Itinerari Previdenziali, un efficientamento di infrastrutture e politiche attive per il lavoro sarebbero “i primi pilastri di una serie di interventi mirati, nell’arco di un decennio, a consentire a tutte le Regioni del Paese di raggiungere una maggiore autosufficienza dal punto di vista della capacità contributiva (sia fiscale sia previdenziale)”.

