Riforma pensioni 2024/ Flc-Cgil: nessuna vera alternativa ai requisiti di vecchiaia

Venerdì il ministero dell’Istruzione ha convocato i sindacati per l’informativa sulla circolare che conterrà le indicazioni operative per accedere al trattamento di pensione anticipata con i requisiti stabiliti nella Legge di bilancio 2024. La Flc-Cgil fa sapere di aver “denunciato come, per la prima volta dalla riforma Fornero, la legge di Bilancio, affossando nei fatti ‘opzione donna’ e penalizzando pesantemente l’accesso a ‘quota 103’, non offra praticamente alcuna possibilità di uscire dalla gabbia dei requisiti di vecchiaia. Rispetto ai requisiti di accesso all’ape sociale sarebbe opportuno specificare che, oltre alle/ai lavoratrici/ori addetti a mansioni gravose, ne possono beneficiare caregivers e invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%”. La Federazione dei lavoratori della conoscenza “valuta positivamente l’indicazione della possibilità di passare dall’istanza di dimissioni per opzione donna presentata nell’ottobre del 2023, alla fruizione dell’Ape sociale, qualora se ne avessero i requisiti e la convenienza”.

Come riporta ottopagine.it, Fiorenza Ceniccola, consigliere comunale Forza Italia di Guardia Sanframondi e Coordinatrice Forza Italia Giovani Benevento, ha rivolto un appello a Giorgia Meloni per “trovare le risorse necessarie per fermare la ‘fuga’ dei nostri nonni dall’Italia per sottrarsi a una tassazione ‘iniqua ed ingiusta’ incominciando ad allineare la trattenuta Irpef sulle pensioni almeno alla Germania dove la ‘no tax area’ per i pensionati è fissata a 16mila euro. In Italia, attualmente è fissata a 8.174 euro/annuo. È insopportabile sapere che i nostri nonni debbano pagare le tasse più alte d’Europa: su una rendita pensionistica annua di 20mila euro, qui in Italia si paga il 20,5%, contro l’8,3% della Germania e il 7,3% della Francia”.

LA STRADA PER FERMARE LA FUGA DI PENSIONATI

È per questo, aggiunge l’esponente azzurro, che “ben 317mila pensionati, nel corso degli anni, hanno preferito ‘scappare via’ dall’Italia per andare a vivere a Cipro o in Tunisia, Grecia, Portogallo o in altri Paesi dove il prelievo fiscale sulle pensioni è molto più basso o, addirittura, inesistente come in Albania o Slovacchia”. Ceniccola ricorda che “gli anziani rappresentano un patrimonio di valori indispensabile per dare concretezza a qualsiasi progetto di ripartenza del nostro Paese e, per questo motivo, dobbiamo fare tutto il possibile per farli rimanere in Italia, per far sì che possano continuare ad ‘arricchire’ le nostre famiglie con quello che comunemente viene indicato ‘welfare familiare’”. Riguardo le risorse per tale intervento si potrebbe far ricorso a quelle frutto del recupero dall’evasione fiscale.

