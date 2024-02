Riforma pensioni 2024/ Il coefficiente per la rivalutazione del Tfr di dicembre

IL COEFFICIENTE PER RIVALUTARE IL TFR

Come ricorda Il Sole 24 Ore, “a gennaio il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr accantonate al 31 dicembre 2023 è 0,377313”. Per determinare tale coefficiente “si parte dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ‘senza tabacchi lavorati’ diffuso ogni mese dall’Istat. In particolare, si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell’anno precedente e il mese in cui si calcola la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (su base annua 1,500). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione”. Il quotidiano di Confindustria ricorda che “in caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull’intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l’erogazione è effettuata. Per il resto dell’anno l’aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell’anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore”.

RIFORMA PENSIONI, LE NOVITÀ PER GLI ISCRITTI INPGI

Come riporta Italia Oggi, in base a quanto comunicato dall’Inpgi, i giornalisti freelance che guadagnano meno di 1.535 euro al mese corrono rischi sul fronte pensionistico. “Solo a fronte di un pagamento di contributi mensile calcolato su tale importo, infatti, l’Inpgi riconosce un mese di anzianità utile ai fini della pensione (quindi 399 euro mensili ovvero 4.788 euro annuali)”. Il contributivo soggettivo per i giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica, invece, è confermato per quest’anno “in misura del 12% del reddito imponibile. Per le quote di reddito eccedenti 24.000 euro, il contributo è elevato al 14%. Il contributo integrativo, per il quale il giornalista ha diritto di rivalsa nei confronti del committente, è pari al 4% del reddito”.

LE CONDIZIONI PER LA PENSIONE ANTICIPATA

Il quotidiano economico ricorda anche che “chi è iscritto all’Inpgi matura il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento di 66 anni di età, a condizione che risultino versati e accreditati in suo favore almeno 20 anni di contributi effettivi. Nessun’altra condizione, oltre ai predetti requisiti di età e di contributi, è posta per la pensione di vecchiaia. In alternativa, si può maturare il diritto alla pensione anticipata, cioè a 63 anni con almeno 20 anni di contributi o, indipendentemente dall’età, al perfezionamento di 40 anni di contributi, a condizione, però, che la pensione maturata risulti pari almeno a 1,5 volte l’assegno sociale”. Il che vuol dire che “è necessario che il trattamento maturato sia almeno pari a 10.420,99 euro lordi annui”.

