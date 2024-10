RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GRIFONI

Nella prossima Legge di bilancio dovrebbe essere contenuta anche la proroga dell’Ape sociale che, come ricorda Il Sole 24 Ore, in sette anni è stata utilizzata da più di 113.000 italiani, in particolare, stando ai dati dell’Inps, da chi si trovava in una situazione di disoccupazione. Intanto Maurizio Grifoni, Presidente del Fondo Fon.Te, ricorda l’importanza per il comparto previdenziale di incentivare l’educazione finanziaria e l’adesione alla previdenza complementare, oltre che di incoraggiare la cultura del risparmio. La Cassa forense si prepara invece ad alcune novità che scatteranno dall’inizio del 2025, in particolare l’aumento progressivo dell’aliquota soggettiva e il sistema di calcolo contributivo pro rata.

LE DICHIARAZIONI DI LANDINI E BOMBARDIERI

Da registrare anche le dichiarazioni dei Segretari generali di Cgil e Uil. Maurizio Landini, intervistato da La SPInta, mensile dello Spi-Cgil di Bologna, sottolinea l’importanza di tutelare il potere d’acquisto delle pensioni, specialmente ora che si avvicina la messa a punto della Legge di bilancio. Non escludendo, pertanto, la possibilità di mobilitazioni. Pierpaolo Bombardieri, dal canto suo, durante l’intervento all’assemblea nazionale della Uilm, ha spiegato che tra le battaglie che il sindacato porterà avanti, anche il 18 ottobre, giorno di sciopero dei metalmeccanici, c’è anche quella relativa alla difesa del potere d’acquisto delle pensioni. Al momento sembra comunque che nella manovra non verrà prorogato il blocco parziale delle indicizzazioni che scade a fine anno.

