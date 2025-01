RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI BALBONI

Il Senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni ha voluto replicare, tramite una lettera pubblicata da estense.com all’Associazione nazionale dei pensionati aderente alla Cia che ha criticato l’esiguo aumento delle pensioni rispetto al potere d’acquisto perso dai pensionati negli ultimi dieci anni, ricordando che i vincoli di bilancio non consentono di stanziare troppe risorse per questo capitolo di spesa. Balboni ha inoltre evidenziato che quando il Partito democratico è stato al Governo ha aumentato le pensioni in misura inferiore a quanto fatto dall’attuale Esecutivo. Pertanto, parte delle critiche dell’Anp-Cia andrebbero rivolte anche al partito di opposizione che non ha fatto molto sul tema quando ne ha avuto occasione.

RIFORMA PENSIONI 2025, LA SCELTA TRA PENSIONI E DIFESA

E a proposito di spesa pensionistica, Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it, ospite della trasmissione “In onda” trasmessa da La7, ha ricordato che recentemente il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha chiesto di tagliare le pensioni per aumentare la spesa destinata alla difesa. Di fatto una strategia contraria a quella perseguita dal Movimento 5 Stelle che, in un emendamento alla Legge di bilancio con primo firmatario Giuseppe Conte, aveva chiesto di tagliare i fondi per la difesa al fine di aumentare le pensionI minime fino a 100 euro al mese. Emendamento che è stato però bocciato dalla maggioranza in Commissione senza arrivare al voto dell’Aula, scatenando le proteste dei pentastellati.

