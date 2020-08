Riforma pensioni/ Caos cuneo fiscale: no benefici per i pensionati

Mentre la politica discute (e litiga) sulla nuova riforma pensioni da adottare dopo la scadenza di Quota 100, non ci sono buonissime notizie per il mondo dei pensionati in merito alle ultime novità scaturite dalla riduzione del cuneo fiscale: nella sua ultima circolare (la numero 96/2020) l’Inps annuncia il via libera della riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, previsto dal Decreto Legge 3/2020, che “sostituisce” il bonus Renzi. Viene riconosciuta la riduzione del cuneo fiscale per le integrazioni salariali, trattamenti di disoccupazione indennizzata, indennità di malattia e maternità e congedi parentali ma non per le pensioni. Con esse, spiega ancora l’Inps, escluse le prestazioni a sostegno del Tfr erogato dal fondo di garanzia, i pagamenti Naspi, la gestione separata Inps, i riceventi il Reddito di Cittadinanza e appunto tutte le prestazioni pensionistiche al pari di quanto previsto dal Dl 66/2014 sul fronte del bonus Renzi. Taglio del cuneo invece resta per i titolari dell’Ape sociale.

PENSIONI, LO SCONTRO TRA SALVINI E FORNERO

Si allarga nel frattempo la lite a distanza tra l’ex Ministra del Lavoro Elsa Fornero e il leader della Lega Matteo Salvini: mentre la riforma pensioni è in discussione sui tavoli tecnici del Governo (in attesa del primo incontro con i sindacati il prossimo 8 settembre) già negli scorsi giorni il leader del Carroccio aveva lanciato appello al Governo per non “sprecare” gli effetti di Quota 100 con nuove leggi in stile Fornero. La replica secca della professoressa non si è fatta attendere e nelle scorse ore si è fatta anche molto aspra: «Salvini e il suo zoo…» commenta la Fornero sui commenti della Lega circa la validità di Quota 100, «Salvini è un piccolo uomo che non si rende conto della sua pochezza». L’ex Ministra del Governo Monti spiega infine come i politici della Lega non possono avere quella consapevolezza oggi necessaria per cercare di capire e sostenere chi fa scelte un po’ più lungimiranti, invece di accontentarsi sempre del brevissimo periodo».



