RIFORMA PENSIONI/ Durigon: ampliare Quota 100 e approvare Quota 41 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Secondo Claudio Durigon, in questo periodo in cui si sta uscendo dall’emergenza coronavirus è “necessario avere strumenti di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro”, anche ampliando Quota 100, la misura di riforma pensioni approvata quando era al Governo. L’ex sottosegretario al Lavoro, intervistato da pensionipertutti.it, ritiene che l’attuale esecutivo abbia preferito “impegnare risorse solo esclusivamente in assistenzialismo, questa visione miope lascerà di fatto a breve un mondo del lavoro senza adeguato sostegno ad un post covid che sarà più grave di quanto previsto. I dati Istat hanno rivelato che 5 giovani su 6 saranno senza lavoro. Ecco allora che alcune scelte vere si potevano fare come abbassare il costo del lavoro, ampliare quota 100 attuando una formazione mirata di sostegno al reddito attivo senza fermarsi alle solite azione passive”.

LA DIFESA DI QUOTA 100

Sempre a proposito di Quota 100, Durigon difende la misura che ha ricevuto tante critiche nel corso dei mesi, evidenziando che “non ha affatto sfasciato nulla anzi ha dato ristoro, permettendo il tanto atteso ricambio generazionale, specialmente in alcuni settori, ricordo ad esempio le ultime assunzioni nelle scuola”. Dal suo punto di vista “ora però servirebbe un Governo che avesse il coraggio di continuare quella riforma che noi avevamo iniziato, ora più che mai servirebbe mandare a riposo quanti hanno già alle spalle una vita di lavoro ed hanno iniziato a lavorare molto giovani, servirebbe dare il via alla quota 41!”.



