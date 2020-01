RIFORMA PENSIONI/ Elsa Fornero contro la proposta Tridico

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

In tema di riforma pensioni va segnalato il lungo intervento sulle pagine del Foglio con cui Elsa Fornero commenta la proposta di Pasquale Tridico relativa alla creazione di un fondo pensionistico integrativo pubblico gestito dall’Inps che investirebbe in titoli diSstato e di aziende italiane. “Il Presidente Tridico è sicuramente persona dalle molte buone intenzioni, ma il lavoro per far funzionare l’Inps al meglio, per informare pienamente e correttamente i cittadini, per evitare lungaggini nelle pratiche o frodi nella concessione di benefici non gli manca di certo, e lo sta svolgendo. E questi compiti vengono prima di nuove ‘missioni’ dai contorni assai problematici”, scrive l’ex ministra del Lavoro a conclusione di un articolo iniziato con queste altre parole: “Come quelle dell’Inferno, anche le vie del declino economico sono spesso lastricate di buone intenzioni”. Dunque non si può non intravvedere una neanche troppo velata criticata della Fornero alle idee del Presidente dell’Inps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA