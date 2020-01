RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli (Cgil): flessibilità a 62 anni e Quota 41

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Roberto Ghiselli si augura che nell’incontro del 27 gennaio tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni “si possa passare dalle affermazioni generiche alle proposte di merito, avendo chiaro che l’intento comune dovrebbe essere quello di arrivare ad una riforma strutturale della Legge Fornero”. Intervistato da pensionipertutti.it, il Segretario confederale della Cgil sottolinea l’importanza di introdurre una “flessibilità in uscita, cioè la possibilità di andare in pensione sulla base di una scelta volontaria del lavoratore, da una certa età in poi, per noi da 62 anni o con 41 anni di contributi, con dei vantaggi per chi ha fatto lavori più pesanti o gravosi e per chi ha fatto lavori di cura o per chi è disoccupato o invalido”. Per il sindacalista è poi importante “il rilancio della previdenza complementare, magari togliendo dalla discussione l’idea di istituire un nuovo fondo presso l’Inps concorrenziale ai Fondi esistenti”, senza dimenticare un intervento riguardante “la rivalutazione delle pensioni in essere”.

