RIFORMA PENSIONI/ Gli effetti di una cancellazione di Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI DELL’OSSERVATORIO CPI

L’Osservatorio sui Conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano, guidato da Carlo Cottarelli, ha stimato quali potrebbero essere gli effetti di un’abolizione della riforma pensioni con Quota 100 già alla fine di quest’anno. Luca Gerotto, in un articolo su Repubblica, spiega che, al netto della tassazione, nel 2020 si avrebbe un risparmio tra 425 e 850 milioni di euro netti. “Senza entrare nel merito del provvedimento stesso, è evidente che una parte consistente dei costi relativi a ‘Quota 100’ sono oramai inevitabili e che i benefici di una immediata abrogazione vanno soppesati con i costi, incluso il costo in termini di credibilità che scaturirebbe da una ulteriore variazione della normativa in materia pensionistica. Sotto questo profilo, questi costi sarebbero inferiori se la discussione odierna fosse rivolta non tanto a variazioni repentine relative al 2020, quanto a modifiche da apportare per il 2021. Questo perché si lascerebbe il tempo alle persone coinvolte di adeguarsi ad una eventuale nuova normativa”, scrive lo Junior Economist.

LA PAROLE DI LUCA GEROTTO

Gerotto evidenzia che “non va dimenticato il secondo canale su cui è intervenuto il dl 4/2019, cioè il mancato adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata alla variazione della speranza di vita”. Si tratta di una misura che “ha attualmente un costo nettamente inferiore a ‘Quota 100’ (circa 500 milioni), ma il suo costo annuo è destinato a crescere negli anni e, mentre la sperimentazione di ‘Quota 100’ si dovrebbe concludere a fine 2021, il blocco dell’adeguamento alla speranza di vita è previsto, a legislazione vigente, fino al 2026”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA