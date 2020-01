RIFORMA PENSIONI/ Gli errori Inps sull’importo degli assegni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL PROBLEMA SULL’IMPORTO DEGLI ASSEGNI

A quanto pare i problemi legati al corretto importo degli assegni erogati dall’Inps non sono limitati alla Liguria, com’era emerso alcuni giorni fa dalle pagine del Secolo XIX, ma sono più diffusi. Lo Spi-Cgil ha infatti potuto verificare la stessa anomalia negli assegni percepiti da alcuni pensionati della provincia di Monza e Brianza, come riporta ilcittadinomb.it. Inoltre, i sindacati dei pensionati hanno riscontrato importi errati anche in Friuli-Venezia Giulia, tanto che sul tema è intervenuta anche Debora Serracchiani. “L’Inps corregga subito l’errore nel calcolo delle pensioni e si scusi con le migliaia di persone che sono state danneggiate ricevendo meno del dovuto. Una struttura come l’Inps è al servizio dei cittadini e non sono accettabili errori di questo tipo, ma ancor meno un silenzio che sembra arroganza”, sono le parole della deputata del Pd riportate da ilfriuli.it.

INTERROGAZIONE IN ARRIVO

L’esponente dem dovrebbe presentare anche un’interrogazione al Mef e sottolinea come l’Inps debba dare “immediatamente dettagliata informazione su tempi e modi del rimborso a chi non ha percepito il dovuto. A parti invertite, quando è un cittadino a dovere anche una piccola cifra allo Stato, finisce in una morsa che calcola i minimi interessi sul ritardo. Faccia lo stesso l’Inps con i pensionati e valuti il danno del ritardo”. “Come apprendiamo oggi dal presidente dell’Inps Giuseppe Tridico è in corso una riorganizzazione dell’Ente: speriamo che possa contribuire ad evitare il ripetersi di simili brutti errori, oltre a eliminare sacche di privilegio nella dirigenza pubblica”, aggiunge Serracchiani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA