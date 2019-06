RIFORMA PENSIONI/ I dubbi su separazione previdenza-assistenza (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL FACT CHECKING SU TRIDICO

La Commissione europea è tornata a puntare il dito contro la riforma pensioni con Quota 100, in particolare evidenziando che nel nostro Paese si spende già molto per la previdenza. Pasquale Tridico, partecipando alla trasmissione Piazzapulita, ha però detto che se si depurasse il dato dalle spese per assistenza, “allora scopriremmo che non spendiamo più degli altri Paesi, ma in linea con la media europea”. L’Agi, attraverso il suo fact-checking, ha voluto verificare la veridicità di questa affermazione, arrivando alla conclusione che quanto afferma il Presidente dell’Inps si scontra con due problemi. “Il primo è che non è semplice fare distinzione, all’interno delle voci di spesa, su che cosa sia ‘previdenza’ e che cosa ‘assistenza’. Il secondo è che sia Eurostat che Ocse, nelle loro indagini statistiche ed economiche, tengono conto di entrambi gli aspetti quando fanno un confronto a livello internazionale delle spese pensionistiche”.

LA SEPARAZIONE TRA ASSISTENZA E PREVIDENZA

Ciò nonostante l’Agi riconosce che “comunque vero che da anni si discute sugli eventuali vantaggi di separare in maniera più netta nell’Inps la componente previdenziale da quella assistenziale (un impegno preso nel Contratto di governo anche da Lega e M5s) e che c’è dibattito su come vadano letti i dati sui confronti internazionali”. Probabilmente, quindi, finché non si provvederà a un’effettiva separazione, nei conti Inps, tra previdenza e assistenza sarà difficile dire con precisione se l’Italia sia o meno penalizzata nelle valutazioni degli organismi internazionali e comunitari.

