RIFORMA PENSIONI/ Il rischio per i parlamentari (ultime notizie) 

RIFORMA PENSIONI, IL RISCHIO PER I PARLAMENTARI

Un parere scritto dal ministero del Lavoro su richiesta dell’Inps rischia di avere effetti più dirompenti di una riforma delle pensioni per i parlamentari. Infatti, come spiega Sergio Rizzo su Repubblica, l’ufficio legislativo del dicastero guidato da Nunzia Catalfo, nel fornire un parere sollecitato dall’Inps per la vicenda dei parlamentari che hanno richiesto le indennità riservate ai lavoratori autonomi vista la crisi determinata dal Covid, non solo ha stabilito l’incompatibilità tra le indennità dei parlamentari e dei consiglieri regionali e questi bonus, ma ha anche scritto che i vitalizi dovrebbero “ritenersi del tutto corrispondenti a gestioni previdenziali obbligatorie”. “E questo, per i parlamentari, cambia la faccia del mondo”, scrive Rizzo.

IL REBUS SUI CONTRIBUTI FIGURATIVI DAL 2011 A OGGI

Infatti, oltre al vitalizio, oggi un parlamentare può continuare a maturare la normale pensione usufruendo anche dei contributi figurativi che gli vengono accreditati versando solo l’8% della loro vecchia retribuzione sospesa. In buona sostanza, i parlamentari possono cumulare pensioni e vitalizi godendo anche della contribuzione figurativa pagata dalla collettività. Se però i vitalizi sono equiparati alle pensioni, allora i parlamentari “dovrebbero perdere il diritto di beneficiare dei contributi figurativi. Con il risultato di non avere più la seconda pensione quasi regalata dalla fiscalità generale”. Rizzo evidenzia anche un punto importante: dato che il parere dell’ufficio legislativo del ministero del Lavoro si basa sulla riforma dei vitalizi del 2012, anche i contributi figurativi già versati da allora andrebbero eventualmente rimessi in discussione?



