RIFORMA PENSIONI/ Il ritiro alle Poste e l’integrazione a 1.000 euro

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SPINELLI

Nei giorni scorsi molti anziani si sono recati presso gli sportelli postali per ritirare la propria pensione in contanti, rispettando un calendario stilato in base alle lettere iniziali del cognome dei pensionati. Tuttavia, il Sindaco di Fucecchio (FI), Alessio Spinelli, come riporta quinewscuoio.it, lamenta il fatto che l’ufficio postale di Massarella è aperto un solo giorno alla settimana, il giovedì. “Vedere anziani in lunga attesa sotto il sole per ritirare la propria pensione non è una situazione da paese civile. Poste Italiane deve rendersi conto che non si può tollerare che un ufficio postale possa aprire soltanto un giorno alla settimana e per di più soltanto per mezza giornata”.

LE PAROLE DI DE LUCA

Spinelli ha quindi deciso di scrivere al Prefetto di Firenze, “perché non si tratta soltanto di un disservizio ma anche di una situazione che a che fare anche con la salute pubblica visto che si possono creare pericolosi assembramenti fuori dall’ufficio postale”. Vedremo se ci saranno dei cambiamenti nel comune fiorentino. Intanto Vincenzo De Luca, ospite della trasmissione di Rai 3 “Aspettando le parole”, condotta da Massimo Gramellini, ha voluto ricordare l’integrazione alle pensioni approvata in Campania. “Abbiamo avviato un piano di emergenza socio-economico con misure di sostegno a famiglie ed imprese che vale quasi un miliardo aumentando tra l’altro le pensioni al minimo a 1000 euro a 230mila pensionati per i mesi di maggio e giugno”, sono le sue parole riportate da salernonotizie.it.



