RIFORMA PENSIONI/ La lettera di ReteSi al Governo (ultime notizie) 

RIFORMA PENSIONI, LA LETTERA DI COLOMBAN AL GOVERNO

Massimo Colomban, in qualità di portavoce di ReteSi, la rete dei produttori e risparmiatori italiani, ha recentemente scritto al Governo ricordando che oltre i due terzi delle entrate dello Stato “provengono dai produttori: sono soldi che versano gli imprenditori, ovvero le partite Iva, come sostituti d’imposta anche per i lavoratori. Se chiudono le partite Iva, il Pil diminuirà, come sta avvenendo, e diminuiranno le risorse statali per pensioni, sociale, sanità, scuole e apparato pubblico. Un disastro che oltre a far morire i lavoratori, fa fallire anche lo Stato sociale”. Come riportato da trevisotoday.it, dal suo punto di vista occorre una riforma delle pensioni per “rimodulare la spesa pubblica pensionistica fuori controllo, caricata come un enorme fardello sulle spalle dei lavoratori e giovani; è il doppio, in relazione al Pil, della media Ocse!”.

GLI ESEMPI VIRTUOSI DA IMITARE

Per raggiungere l’obiettivo, secondo Colomban “basterebbe copiare i Paesi virtuosi come il Canada, l’Australia e tanti altri Stati che non danno pensioni o sanità gratuita a chi ha già elevati patrimoni o redditi. In questi Stati virtuosi la pensione, per chi non ha fatto lavori usuranti, viene riconosciuta non a giovani sessantenni ma verso i 65-70 anni… gioco forza ineluttabile con il prolungamento dell’età”. Bisogna poi fare in modo di favorire la crescita dell’economia “con una crescita imprenditoriale, dell’occupazione, e quindi delle entrate dello Stato; questo permetterà altresì di ridurre o riportare a valori gestibili la spesa per la disoccupazione, la spesa sociale”.



