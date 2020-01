RIFORMA PENSIONI/ La proposta di modifica dei contributi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROSPERETTI

Il professor Giulio Prosperetti, Giudice Costituzionale, ha rilasciato un’intervista a Teleborsa in cui affronta anche temi di riforma pensioni. Ricorda infatti che “la sostenibilità delle pensioni è rimessa ad un sistema a ripartizione. I lavoratori sono convinti che i loro contributi versati servono a mantenere le loro pensioni, ma questo sistema in futuro sarà ridimensionato dal precariato dei giovani e dall’incertezza del posto di lavoro”. “Tutto questo fa si che sarà difficile mantenere una pensione dal punto di vista meritocratico”. Prosperetti sottolinea che “anche per questo è stato introdotto l’istituto della pensione di cittadinanza che cerca di recuperare un aspetto assistenziale rispetto a quello previdenziale. Per questo la pensione andrà via via fiscalizzandosi. Quando il rapporto tra lavoratori e pensionati sarà di uno ad uno il problema sarà evidente ed esploderà”.

LA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CONTRIBUTI

Il Professore sottolinea anche che “attualmente l’impresa paga i contributi previdenziali sul numero dei lavoratori da lei impegnati – difatti rilevava a questi fini il lavoro umano -, ma ora è cambiato tutto, e nonostante questo è proprio l’impresa labor intensive spesso meno produttiva e con meno redditività che continua a finanziare il welfare. Bisognerà cambiare, si dovrà pensare ad un sistema in cui i contributi vengano pagati in ragione del profitto e non solo del numero dei lavoratori”. Di sicuro una prospettiva interessante che aiuta anche a capire quelli che sono “i limiti della sicurezza sociale che per tanti anni è stata una cintura protettiva per il lavoratore e il cittadino”.

