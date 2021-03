RIFORMA PENSIONI/ La staffetta generazionale in Lamborghini e Ducati

RIFORMA PENSIONI, LA STAFFETTA GENERAZIONALE IN DUCATI E LAMBORGHINI

Come scrive Repubblica, nei giorni scorsi “Lamborghini e Ducati (gruppo Volkswagen- Audi) hanno firmato contratti con il sindacato (Fim-Cisl e Fiom-Cgil) che introducono la staffetta generazionale vera e propria, araba fenice vagheggiata dagli anni Settanta del secolo scorso in buona parte d’Europa. Gli accordi, che si stima coinvolgano una trentina di lavoratori in ciascuna delle due fabbriche (che ne occupano complessivamente oltre 3000), prevedono la possibilità per un operaio di anticipare la pensione senza perdere un euro rispetto all’attuale stipendio, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di un operaio presente in azienda con contratto precario. Lamborghini e Ducati si impegnano a pagare per due anni al lavoratore che esce la differenza tra l’assegno di disoccupazione (la Naspi) e il salario percepito, comprensiva di tutte le voci retributive come, ad esempio, la polizza sanitaria integrativa”.

IL TENTATIVO DEL CONTRATTO DI ESPANSIONE

Il quotidiano romano evidenzia che quello della staffetta generazionale è stato un obiettivo perseguito da diverse misure di riforma pensioni, ultima delle quali Quota 100, senza però essere centrato. Va anche ricordato che in altre importanti aziende già negli anni scorsi si sono realizzati accordi simili a quelli di Lamborghini e Ducati e che con il contratto di espansione da poco esteso, tramite la Legge di bilancio, anche alle imprese oltre i 250 dipendenti si intende incentivarne di nuovi. Si spera con esiti positivi per le prospettive lavorative dei giovani da cui dipende poi la sostenibilità del sistema pensionistico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA