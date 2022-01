RIFORMA PENSIONI/ L’auspicio del Cods sul cumulo contributivo gratuito

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ARMILIATO

Ignazio Ganga, dopo l’incontro di giovedì scorso tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni, ha spiegato che la Cisl intende chiedere che venga reso possibile usufruire del cumulo contributivo gratuito per accedere a Opzione donna. Una richiesta che viene accolta con favore da Orietta Armiliato, amministratrice del Comitato Opzione donna social. Il Cods, infatti, da tempo si batte perché si ponga rimedio a questa ingiustizia che va a discapito delle donne, come pure degli esodati che non hanno potuto far ricorso al cumulo contributivo gratuito per accedere alle salvaguardie approvate. Armiliato, sulla pagina Facebook del Cods, ha quindi espresso l’auspicio che quanto rivendicato dal Segretario confederale della Cisl potrà tradursi in realtà.

RIFORMA PENSIONI/ La Cisl chiede conferma di Opzione donna (ultime notizie)

LA PROPOSTA DI FOSCOLO

Intanto Sara Foscolo, come riporta savonanews.it, ha spiegato di aver presentato un emendamento al Dl Milleproroghe “che chiede al Governo, per tutto il 2022, di permettere ai medici e agli operatori sanitari in pensione di poter tornare in corsia senza decurtazioni alla pensione. Ciò sarebbe possibile prorogando l’efficacia delle disposizioni del cosiddetto decreto ‘cura Italia’, estendendole per tutto il 2022”. La deputata della Lega, infatti, ricorda che “la carenza di personale degli ospedali in tutta Italia, compreso il nostro territorio, è di drammatica attualità, uno scenario preoccupante in un momento di emergenza e alle prese con il perdurare dell’epidemia”. Al momento, come spiega fiscoetasse.com, la possibilità per il personale sanitario in quiescenza di ottenere incarichi legati all’emergenza pandemica è valida fino al 31 marzo.

Riforma pensioni/ Incontro sindacati-governo: "Interlocutorio, valuteremo proposte"

