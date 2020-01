RIFORMA PENSIONI, LE STRADE PER NON ASPETTARE I 67 ANNI

In questi giorni in cui si susseguono diverse ipotesi di riforma pensioni, il sito del Sole 24 Ore ricorda quali sono i modi per andare in quiescenza prima dei 67 anni. Tra questi anche la pensione contributiva anticipata, “prevista per chi ha iniziato a versare i contributi dal 1996 ed è interamente soggetto al metodo di calcolo contributivo. Vi si accede ad almeno 64 anni di età (requisito della vecchiaia ordinaria ridotto di 3 anni), 20 anni di contributi, e un assegno previdenziale di importo pari almeno a 2,8 volte l’assegno sociale (quindi 1.287,52 euro quest’anno)”. Un’altra strada è quella dell’assegno straordinario, che può essere erogato dai fondi di solidarietà (per i settori che ce l’hanno, come per esempio quello bancario), e “che accompagna alla pensione, di vecchiaia o anticipata, i lavoratori delle imprese aderenti, fino a un massimo di cinque anni. A chi accetta l’esodo, viene garantito un assegno pari alla pensione maturata fino a quel momento e vengono versati i contributi previdenziali”.

