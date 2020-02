RIFORMA PENSIONI/ L’intervento necessario per l’Anap (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CELASCHI

“Finalmente i pensionati hanno sentito delle parole confortanti, anche se per ora si tratta soltanto di parole. Vogliamo vedere fatti concreti”. Sono queste le parole con cui Guido Celaschi, Presidente dell’Associazione nazionale anziani e pensionati aderente a Confartigianato, ha commentato l’ipotesi di intervenire non soltanto con una riforma pensioni, ma anche una revisione del sistema fiscale per andare incontro a chi è già in quiescenza. Per Celaschi, “quella di una più adeguata tassazione dei trattamenti pensionistici è una delle nostre rivendicazioni più importanti. E questo per due ragioni. La prima è perché i pensionati italiani sono tra i più tassati in Europa: ad esempio su una pensione annua di circa 20.000 euro lordi (tre volte il minimo), in Italia si pagano quattro mila euro di Irpef (il 20%), mentre la media in Europa è del 13%”.

LA COMPENSAZIONE PER I PENSIONATI

La seconda ragione è che “ridurre il carico fiscale sugli assegni previdenziali è una questione di equità, visto che i pensionati subiscono paradossalmente una tassazione più pesante rispetto ai lavoratori dipendenti per effetto delle detrazioni più basse. Eppure si tratta di 16 milioni di persone. E la Legge di Bilancio riducendo il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, ma non per i pensionati, ha compiuto un’ulteriore sperequazione”. Per il Presidente dell’Anap, quindi un intervento di questa natura sarebbe “una forma di compensazione per la pesante perdita del potere d’acquisto delle pensioni che si è registrata in questo ultimo decennio per effetto sia degli interventi penalizzanti sulla perequazione sia proprio della pressione fiscale, soprattutto a livello locale”.

