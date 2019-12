RIFORMA PENSIONI/ L’ipocrisia sulle spesa previdenziale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BALDUZZI

Le dichiarazioni di Pasquale Tridico al Messaggero sono state commentate sullo stesso quotidiano romano da Paolo Balduzzi, docente di Scienza delle finanze, che evidenzia come dalle parole del Presidente dell’Inps “la logica che emerge è quella di un sistema ben più sano di come venga presentato e in grado di continuare a mantenere le stesse promesse di un tempo, salvo piccoli aggiustamenti. Non è affatto così, ed è tempo di stracciare questo velo di ipocrisia”. Per Balduzzi, infatti, anche tenendo conto della spesa per assistenza e delle tasse riversate nelle casse dello Stato, “i confronti internazionali che tengono conto anche di queste correzioni ci posizionano ancora tra i Paesi in cui più si spende”. In più, i pensionati italiani non sono certamente troppo poveri se “in media, nel 2017, il reddito netto di un pensionato era pari a circa 14.600 euro (quasi 18.000 euro lordi)”.

I PRINCIPI DA NON IGNORARE

L’editorialista del Messaggero ricorda anche che “chi va in pensione, ancora oggi, ottiene in media ben più di quanto ha versato all’Inps nel corso della propria vita lavorativa”. Dal suo punto di vista, le norme di riforma pensioni “non possono più ignorare né l’esistenza in Costituzione di un vincolo di bilancio, né i principi di uguaglianza formale e sostanziale contenuti sempre nella nostra Carta. Allora forse anche la Corte costituzionale si accorgerà finalmente che quelli che ha sempre difeso non sono semplici ‘diritti acquisiti’, bensì ‘privilegi acquisiti’. E che forse potrebbero davvero essere toccati per rendere il sistema pensionistico più equo e rispettoso delle aspettative delle generazioni più giovani”.

