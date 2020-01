RIFORMA PENSIONI/ Mantovani (Cida): superare rigidità in uscita (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MANTOVANI

Anche la Cida ha partecipato al confronto tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni. Il Presidente della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità, Mario Mantovani, ha fatto sapere che“i tavoli tecnici sulle pensioni che la ministra del Lavoro intende aprire devono essere l’occasione per rendere il sistema più sostenibile ed equo, evitando strumentali contrapposizioni sulla base dei redditi percepiti e rifuggendo da demagogiche ‘controriforme’ che aumenterebbero, invece di ridurli, gli squilibri esistenti”. “Per il momento preferiamo confrontarci nelle sedi tecniche che il Governo sta predisponendo, invece di avventurarci in nuovi progetti di riforma delle pensioni. Un esercizio molto diffuso, ma che crediamo sconcerti i lavoratori invece di tranquillizzarli”, ha aggiunto Mantovani.

IL RAFFORZAMENTO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dal suo punto di vista, “il sistema ha certamente bisogno di superare le rigidità in uscita tipiche della legge Fornero e di ‘ammorbidire’ lo scalone determinato da Quota 100. Anche ai dirigenti pubblici e privati, interessa migliorare i meccanismi di flessibilità in uscita e siamo pronti a confrontarci sui temi del calcolo contributivo, della cessazione del divieto di cumulo, del contrasto all’evasione che non è solo fiscale ma anche contributiva, della previdenza complementare”. Per il Presidente della Cida, inoltre, occorre rafforzare il secondo pilastro previdenziale, perché “lo sviluppo della previdenza complementare apporterebbe benefici sia in termini d’integrazione del reddito da pensione”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA