RIFORMA PENSIONI/ Minime da aumentare, i dati della Cia Puglia (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, MINIME DA AUMENTARE

La Confederazione italiana agricoltori ha già richiesto in diverse occasioni una misura di riforma pensioni mirata ad aumentare le minime a 650 euro al mese. I dati dell’Osservatorio Inps elaborati dalla Cia Puglia mostrano in effetti che l’importo medio degli assegni erogati agli agricoltori nella regione è mediamente di 573,64 euro al mese. “Per attenerci all’attualità, non si raggiunge nemmeno la cifra del bonus autonomi erogato per la pandemia, quello a cui i pensionati con partita Iva ancora attiva non hanno avuto accesso”, spiega il Presidente della Cia Puglia Raffaele Carrabba, il quale evidenzia come, “nonostante l’estenuante pressing a livello nazionale, sistematicamente non si riscontra alcuna volontà di adeguare il potere d’acquisto delle pensioni al reale costo della vita. Siamo di gran lunga al di sotto della soglia di povertà assoluta indicata dall’Istat (780 euro) sulla quale è stato calcolato l’importo della pensione di cittadinanza”.

I DATI DELLA CIA PUGLIA

“Nella classifica stilata da CIA Puglia, la Bat è seguita da Taranto con un importo medio mensile delle pensioni agricole di 609,09 euro. Brindisi è al terzo posto con una media di 596,32 euro; segue Bari con 567,83 euro; media di poco inferiore rispetto al capoluogo di regione nella provincia di Foggia con 562,84 euro. È proprio la Capitanata ad annoverare il più alto numero di percettori di pensioni agricole: sono 17.712. A Bari le pensioni erogate sono 14.842; in provincia di Taranto 7.197; 5.346 in provincia di Lecce; a seguire Brindisi (3.968) e la Bat (2.206). Per un totale di 51.271 trattamenti pensionistici”, si legge tra i dati diffusi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA