RIFORMA PENSIONI/ Niente stop a Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CASTELLI

A Laura Castelli, intervistata dal Corriere della Sera, è stato chiesto se di fronte alla necessità di mettere in campo quante più risorse possibili per fronteggiare l’emergenza coronavirus non fosse il caso di fermare Quota 100, la misura di riforma pensioni in vigore dallo scorso anno, visto che ha un costo di 20 miliardi in tre anni, mentre il decreto cura Italia ne mette in campo 25. Riportiamo il testo della risposta della viceministra dell’Economia: “Quando accadono cose straordinarie guardi tutto con occhi diversi. Nel settore sanitario e delle forze dell’ordine ci è stato chiesto di lasciare libertà di rimanere in servizio e lo abbiamo fatto. Poi questo evento dovrà ritarare tutta una serie di cose mentre ci sta facendo fare passi da gigante nella digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Di certo non faremo come nel 2001, quando è stata tagliata la Sanità, o nel 2008, quando tutto venne scaricato sulla flessibilità del lavoro”.

LA POSIZIONE DEI SINDACATI

Sembra quindi che Quota 100 resterà in vigore. Ma non è da escludere che si possa rivedere una volta passata l’emergenza. In questo senso, secondo quanto ha dichiarato nei giorni scorsi Roberto Ghiselli, per i sindacati resta importante impostare una riforma del sistema pensionistico da far partire nel 2022, quando Quota 100 non ci sarà più. Ovviamente tenendo come punto di partenza le proposte contenute nella piattaforma unitaria sindacale che sono state già sottoposte all’esecutivo nel corso degli incontri che ci sono stati negli ultimi mesi.



